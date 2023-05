Guerra, Kiev avanza a Bakhmut ma Mosca nega

A Bakhmut, cittadina del Donbass da diversi mesi al centro delle manovre militari, l’esercito ucraino starebbe avanzando tramite una netta azione offensiva. Lo scrive su Telegram il maggiore Maksym Zhorin che ha sottolineato che i “russi devono tenere una difesa pesante” e che “una loro avanzata al momento è fuori discussione”. Una avanzata in tal senso si registra sul fianco orientale della città con un guadagno di territorio di due km, come annuncia il vice ministro della Difesa ucraino Anna Malyar.

Tuttavia, le dichiarazione dei vertici di Kiev sono smentite dai russi i quali, tramite il ministero della Difesa, hanno comunicato che gli avanzamenti di Kiev non sono come descritti dalle autorità e, in aggiunta, hanno negato che la situazione stia pendendo a sfavore di Mosca. Il Guardian riporta inoltre che il ministero della Difesa avrebbe reagito negativamente alle parole di alcuni blogger russi che avrebbero parlato di difficoltà al fronte.

Intanto, si discute del potenziale arrivo in Ucraina dei missili a lungo raggio, gli Storm Shadow, promessi dal governo inglese. Ma per il governo di Kiev ciò non basta, in quanto – come riferisce il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak su Telegram – l’arrivo di questi sistemi d’arma non elimina la necessità dei caccia F-16.