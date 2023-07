Guerra Ucraina, altro attacco al Ponte di Crimea: morte due persone, traffico automobilistico interrotto

Nemmeno 24 ore dopo l’attacco nei pressi della baia di Sebastopoli, un nuovo evento ha coinvolto una delle aree più osservato della Crimea, ossia il Ponte di Crimea che collega la penisola con l’Ucraina meridionale. Con la differenza che esso ha provocato la morte di una coppia e il ferimento della loro figlia, originari della regione di Belgorod, e un danno ingente a una delle carreggiate del Ponte, come ha riportato il Comitato antiterrorismo russo che sta investigando sull’attentato.

Il capo della regione Sergey Aksyonov ha dichiarato che il traffico è stato sospeso mentre agli autisti che attraversano il fonte è stato consigliato di usare una tangenziale non distante dai luoghi dell’esplosione.

- Advertisement -

A provocare il danno all’infrastruttura è stato un doppio attacco tramite drone navale senza equipaggio di cui finora non si conoscono i dettagli, se non la loro provenienza che dovrebbe essere ucraina. Lo confermano diverse fonti al media ucraino l’Ukrainska Pravda che hanno riferito che l’attacco notturno ai danni del ponte crimeano è stato preparato dai servizi segreti di Kiev, SBU, in collaborazione con la Marina.

L’SBU non ha rivendicato apertamente l’attentato ma sui suoi canali social, in particolare su Telegram, ha pubblicato un video-messaggio criptico ma che fa capire che per i servizi di Kiev “il ponte è un obiettivo del tutto legittimo per l’Ucraina“, come ha detto non molto tempo fa il capo della SBU Vasily Malyuk riferendosi agli attacchi dello scorso ottobre. L’ipotesi della mano ucraina è stata confermata anche dal portavoce del medesimo servizio Artem Dekhtyarenko: “Al momento, stiamo monitorando da vicino come uno degli emblemi del regime di Putin abbia ancora una volta ceduto alla tensione militare“, ha affermato Dekhtyarenko.

- Advertisement -

Mosca attacca GB e Stati Uniti

Il Ministero della Difesa russo ha commentato l’attacco al Ponte tirando in ballo Washington e Londra accusati di sponsorizzare Kiev in questo tipo di operazioni: “Le decisioni vengono prese da funzionari e militari ucraini con il coinvolgimento diretto dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono a capo di una struttura terroristica sponsorizzata dallo Stato“, ha dichiarato Mosca.

“Queste dichiarazioni pubbliche – continua il Ministero – rendono qualsiasi infrastruttura dei Paesi della NATO un obiettivo militare legittimo, perché l’attacco dei droni acquatici di superficie è stato effettivamente pianificato, coordinato ed eseguito con l’aiuto di specialisti della NATO e di un aereo di ricognizione sul Mar Nero al momento dell’attacco“.