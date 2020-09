Dopo il sorprendente THE BOX MAN, il maestro Sakabashira torna a deliziarci con un’altra opera mozzafiato: KAPPA AT WORK.

Dopo il sorprendente THE BOX MAN, il maestro Sakabashira torna a deliziarci con un’altra opera mozzafiato: KAPPA AT WORK. Un viaggio in un surreale mondo onirico – caratterizzato da una grande potenza visiva – fatto di allucinazioni, sogni e incubi rappresentati con dovizia di particolari vi attende. L’opera è uno dei lavori più notevoli del maestro, considerato il portabandiera del manga gekiga contemporaneo.

Il volume unico KAPPA AT WORK – nuova aggiunta nella collana Umami – vi sorprenderà con la sua estrema eleganza e freschezza, cercatelo in fumetteria, libreria e store online a partire dal 23 settembre.

In una bizzarra città in cui si mescolano influenze russe, mediorientali ed europee, la giovane Anne è alla ricerca di un lavoro e un bel giorno, finalmente, lo trova: farà la cuoca in un sottomarino di kappa pirati! Dal momento in cui si imbarca sul Takobune, ha dunque inizio per lei un viaggio indimenticabile fra paesaggi allucinanti, combattimenti contro esseri spaventosi, incontri con soggetti indecifrabili ed esperienze folli, in un crescendo di ammaliante surrealismo.

Imiri Sakabashira

Nell’ottobre 1989 ottiene la pubblicazione sulla rivista mensile «Garo» grazie a Kujira e altri racconti brevi. Successivamente continua a pubblicare sulle riviste «Garo» (Seirindo) e «Ax» (Seirin Kogeisha).

Tra i suoi albi monografici ricordiamo Nekokappa (Kawade Shobo Shinsha), Ese Kyoto (Trance Pop), Nodo no meiro, The Box Man, Kappa At Work, (Seirin Kogeisha) e il libro di illustrazioni Heso-no-o Kaidou (Taco Ché).

UMAMI 11

KAPPA AT WORK

Imiri Sakabashira

15×21, B, b/n e col, pp. 216, con alette, € 15,00

Data di uscita: 23/09/2020 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822618139