Internauta Comics. In onda e fuori linea.Autoriali e popolari. Personali, non astrusi. Sognando la nevicata fatale. In ogni fiocco, una storia irripetibile.

Internauta Comics è una federazione di autori formatasi nel 2019 con base a Roma, una giovane realtà collettiva e autoprodotta che pubblica web comics totalmente gratuiti. I suoi 9 fondatori vengono da diverse esperienze professionali (cinema e tv, letteratura, saggistica, editoria, alcuni già pubblicano fumetti per editori nazionali):

Mauro Falchetti, Gianluca Vici, Roberto Rubolotta, Tommaso Rossi Edrighi, Claudia Giancola (Cloe), Fabrizio Fioretti, Mirko Tommasino, Nicola Carofiglio, Enrico Francese. Il grafico ufficiale e creatore del logo è Michele “Grim” Grimaldi.

Internauta Comics si offre inoltre come vetrina per disegnatori e illustratori, esordienti o meno,

che vogliano collaborare al progetto – sia pur per una sola e/o brevissima pubblicazione – per mostrare la propria arte al pubblico e agli addetti ai lavori. Hanno collaborato finora giovani artisti in grande ascesa: Alen, Andreina Casarano, Lorenzo Colangeli, Arianna Lazzeri, Federica Avossa.

Ad oggi sul portale sono presenti tre storie a fumetti, brevi e autoconclusive. Nei prossimi mesi sono previste altre produzioni, e l’esordio in cartaceo come autoproduzione.

Le pubblicazioni originali alla data odierna sono:

– Love-Bot, testi di Cloe e disegni di Alen, copertina Arianna Lazzeri. Colore, 10 tavole, SF.

Link: https://internautacomics.com/lov-bot/

Lara è una venditrice porta a porta di robot che soddisfano le voglie sessuali dei clienti. Ma quando bussa alla porta dell’ultimo cliente della giornata…



– Sotto la scogliera, testi di Enrico Francese, disegni e colori di Andreina Casarano. Colore, 8 tavole, Fantastico. Link: https://internautacomics.com/sotto-la-scogliera/

Una famiglia viaggia sotto la pioggia lungo una strada a picco sul mare. Hanno un incidente, la loro bambina è dispersa. Dov’è? Con chi? E chi la salverà?



– La solitudine del gamberetto, testi di Mauro Falchetti e disegni di Lorenzo Colangeli. B/N, 10 tavole, Umorismo abissale. Link: https://internautacomics.com/la-solitudine-del-gamberetto/



Quale può essere il senso della vita per un gamberetto, in viaggio con il suo affollato banco negli abissi marini eppur condannato all’isolamento dalla sua corazza? Lo scoprirà in una breve e intensa avventura che lo porterà a scoprire nuovi modi di concepire l’amore e la vita.

– Solo per i social, inoltre, sono state prodotte delle strisce originali (testi Di Gianluca Vici e disegni di Federica Avossa) della serie Epic and Unbeliavable Questo of Call Center.

La pagina web e quelle social sulle quali è possibile seguire il progetto, sono:

www.internautacomics.com

FB: internauta comics

INSTAGRAM: internautacomics