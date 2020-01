Quel fumetto che hai a casa potrebbe valere una fortuna? Non credo che in casa avete dei pezzi rari ma qualcosa di valore sicuramente lo possedete

Ancora oggi (anche in libreria) ci tocca sentire il “Non sei troppo grande per leggere i fumetti?” oppure “I fumetti sono da bambini, leggiti un libro!”

Pian piano questo concetto fortunatamente sta scomparendo ma l’ignoranza è dura a morire. Per far intendere a chi non vuole intendere oggi parliamo del vil denaro e badate bene non dei paperdollari…ma proprio di soldi veri; si perché ci sono fumetti che valgono anche milioni di dollari.

Esistono fumetti di valore , ovviamente il “valore” è soggettivo, ma ci sono fumetti rari che hanno prezzi davvero esorbitanti. È il sogno di tutti i collezionisti è quello di trovare in un mercatino oppure in una vecchia cantina un pezzo introvabile.

Capita che ad acquistare i pezzi più ricercati sul mercato non siano solo appassionati del genere, ma anche filantropi che lo fanno semplicemente per avere qualcosa di costoso.

Vi porto alcuni esempi

Nel maggio del 1939 Bruce Wayne, per la prima volta diventa il BATMAN questo succedeva su Detective Comics n.27 le 64 pagine sono state quotate ben 1.400.000 dollari.

Oppure

Action Comics #1. Pubblicato nel 1939 in cento copie. Una delle ultime copie è stata venduta nel 2014, per la modica cifra di 3,2 milioni di dollari.

Quel fumetto che hai a casa potrebbe valere una fortuna? Non credo che in casa avete dei pezzi così rari ma qualcosa di valore sicuramente lo potete trovare.

Facendo zapping su EBAY ho trovato delle inserzioni che sicuramente stuzzicheranno le vostre ricerche.

N.B sappiamo bene come funziona EBAY questi che riporterò sono prezzi di inserzionisti, non sono un esperto non so dare valutazioni ma esistono parecchi siti che potete consultare per far valutare il vostro fumetto esempio fumettirari.com

Tornando alle inserzioni:

TEX è il fumetto più venduto in Italia ho trovato TEX-COLLEZIONE ORIGINALE COMPLETA quotata a 35.000,00

Altro personaggio cult Bonelli è DYLAN DOG la serie Completa – Originale prima edizione – Bonelli a ben EUR 7.000,00

Ed ancora passando a DIABOLIK la COLLEZIONE DAL N 1 (1962A) ad oggi ,ORIGINALI in PERFETTO STATO a EUR 12.000,00

Una RARISSIMA CARTOLINA REFERENDUM GADGET TOPOLINO LIBRETTO N° 37! EUR 5.000,00 Oppure Topolino 3000 copertina variant metallizzato NUOVO 3000 euro

Come avete letto i fumetti non sono solo per i bambini…e potreste avere in casa un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo.