Jaguar Land Rover crea una tecnologia che simula la camminata mentre guidi

Sarebbe interessante se una nuova tecnologia simulasse la camminata mentre guidiamo. Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,4 Miliardi di persone conduce uno stile di vita sedentario. Sostanzialmente passiamo troppo tempo in macchina seduti e c’è chi sta lavorando per sconfiggere questa epidemia di massa.

Perché è pericoloso stare seduti per troppo tempo?

Nelle 24 ore di cui è composta una giornata, secondo recenti studi trascorriamo troppo tempo seduti, ci svegliamo e ci sediamo per fare colazione dopo andiamo a scuola o a lavoro dove probabilmente staremo seduti per altre ore, pranziamo, ceniamo e stiamo seduti.

Stare sempre seduti ha degli effetti collaterali quali accorciamento dei muscoli delle gambe, dei fianchi e dei glutei. Tutto ciò comporta dei dolori alla schiena e limita il flusso sanguigno nella parte inferiore del corpo. Tutto questo significa anche che il cuore, per pompare il sangue, dovrà lavorare molto di più. Per risolvere il problema non basta solo praticare sport ma è necessario sedersi di meno!

Jagiar Land Rover e il progetto innovativo

È abbastanza palese che non si può restare in piedi mentre si è alla guida di un veicolo. Jaguar Land Rover sta cercando di risolvere il problema con un progetto davvero innovativo. Jaguar Land Rover sta progettando un sedile morphable che attraverso una speciale tecnologia riuscirà a “truffare” il cervello. Più precisamente il sedile in questione, attraverso un leggero movimento, fa credere al cervello che stiamo camminando.

L’obiettivo è quello di ridurre l’affaticamento e di aumentare il benessere di chi guida e dei conducenti. Ovviamente il movimento del sedile è minimo e questo non rende pericolosa la guida, tutto è stato pensato e progettato in ogni minimo dettaglio.

La notizia negativa è che il sedile morphable potrebbe arrivare tra un po’ sul mercato a causa degli innumerevoli test al quale viene sottoposto per garantire la massima efficienza. Prima di allora è consigliabile regolare il sedile nel modo più comodo possibile per evitare di stressarsi troppo alla guida.

