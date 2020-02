Il 19 febbraio arriva in libreria e fumetteria per Edizioni BD, Kairos, graphic novel di Ulysse Malassagne: un fantasy dai temi adulti e influenzato dall’estetica manga.

Il Kairos è l’attimo da cogliere,

Il momento decisivo, il punto di rottura. La frazione di secondo che può cambiare il destino. Nills all’inseguimento dell’amata in dimensioni oltre la nostra dovrà impararlo. Perché colui che è padrone del Kairos è invincibile.

Tutto ha inizio durante un tranquillo fine settimana fuori città. Anaëlle e Nills sono in vacanza nella casa in campagna dei genitori della ragazza quando strane creature fanno irruzione nella tranquillità del loro un week end fuori porta: hanno le fattezze di draghi umanoidi e arrivano da un’altra dimensione per prendere lei… Chi sono quelle creature e dove hanno portato Annaëlle?

Nills si lancia all’inseguimento, ritrovandosi invischiato in una rivolta contro una tirannica famiglia reale e scoprendo una verità insospettabile.

Nulla però lo scoraggerà dal combattere con le unghie e con i denti, contro tutto e tutti, per rimettere insieme i pezzi del suo sogno. Tra mondi immaginifici e strane creature, Ulysse Malassagne affida a un ragazzo ordinario le fattezze dell’eroe, vesti che tutti noi potremmo indossare per difendere ciò che amiamo.

“Viaggio alla ricerca di avventure e storie da raccontare, cercando di dare un senso al folle mondo che ci circonda disegnandolo.”

Ulysse Malassagne, è autore di fumetti, regista e produttore di cartoni animati. Oltre Kairos ha pubblicato anche la graphic novel Collège Noir e alcuni reportage e diari di viaggio a fumetti.

«Il segno di Ulysse Malassagne rivela il talento dell’ottimo animatore» spiega Giovanni Marinovich, art director di Edizioni BD. «Con un tratteggio esplosivo – anche se composto – e una peculiare regia cromatica votata alla ritmica delle scene, riesce a proiettare il lettore in una dinamica delle pagine che difficilmente gli permetterà di posare quest’opera prima della fine.»

Per gli amanti delle Bande dessinée già disponibili già disponibili in catalogo l’esordio del brillante Vincent Perriot, Negalyod, e Una notte a Roma di Jim, Malaterre di Pierre-Henry Gomont.

Kairos Di Ulysse Malassagne

VOLUME UNICO FORMATO – 16,7×24 – CARTONATO

PAGINE – 192 a colori

PREZZO – 18,00 €