Da più di duemila anni esiste un filo, leggero e quasi invisibile, che unisce la Cina con l’Europa: è infatti chiamato la Via della Seta, che inizialmente fu il motivo principale per cui questi due popoli così lontani sentirono il bisogno di entrare in contatto.

In occasione del 700° anniversario della morte abbiamo deciso di raccontare la storia di un grande protagonista di questo scambio, un uomo che scelse di viaggiare per soddisfare la propria e infinita curiosità, disposto a mettere in discussione tutto il mondo che conosceva per il desiderio di scoprire culture diverse: Marco Polo (1254 – 1324), il viaggiatore per eccellenza, che nel 1271 partì da Venezia insieme al padre e allo zio, commercianti esperti, verso la Cina.

Il suo viaggio durò più di vent’anni,

durante i quali visitò l’Oriente per conto del Gran Khan Kubilai, che appena lo conobbe rimase affascinato dalle capacità comunicative di Marco e lo fece suo consigliere e ambasciatore. Raccontiamo a fumetti la sua storia, dall’infanzia passata nella città di Venezia, che all’epoca era il più importante porto d’Europa e in cui vivevano mercanti e cittadini provenienti da ogni parte del mondo, attraverso l’incredibile viaggio che ha raccontato ne “Il libro delle meraviglie” o più comunemente conosciuto come “Il Milione”, fino al ritorno a casa.

La casa editrice Kleiner Flug,

che da anni si concentra sulla divulgazione a fumetti della Storia con l’intento di dimostrare che proprio quando i linguaggi si mescolano si ha un arricchimento e che nel nostro passato ci sono storie che meritano di essere conosciute per ispirarci nel futuro, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Shangai e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze è lieta di presentare la mostra “Il mondo a fumetti: Le meraviglie di Marco Polo”, che si terrà all’interno della stazione della metropolitana di Shangai Middle Longhua Road.

L’inaugurazione con le opere di Elia Mazzantini e Federico Ferniani si terrà il 28 maggio e avrà termine il 31 agosto 2024. L’esibizione tramite la lingua del fumetto si pone di raccontare il mondo di Marco Polo, dalla sua vita a Venezia al viaggio che lo porterà attraverso l’Asia per concludersi con il soggiorno in Cina (1275 – 1291).

Altre iniziative sono previste nell’arco delle celebrazioni.