Le migliori storie dello spirito con la scure in un’imperdibile collana

Sergio Bonelli Editore, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera presentano una collana di grande qualità dedicata a tutti gli appassionati del Re di Darkwood come anche a chi si approccia per la prima volta al personaggio: Zagor Lo Spirito con la Scure.

Sergio Bonelli Editore, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera presentano una collana di grande qualità dedicata a tutti gli appassionati del Re di Darkwood come anche a chi si approccia per la prima volta al personaggio: Zagor Lo Spirito con la Scure.

Ogni volume antologico è composto da 160 pagine a colori

in formato 19×27 cm, con copertina cartonata, ed è arricchito da nuovi apparati redazionali, che raccontano l’avventuroso universo dell’Eroe creato da Guido Nolitta/Sergio Bonelli e Gallieno Ferri, anche attraverso i ricordi di Moreno Burattini. Con la collana è in omaggio un’inedita raccolta di figurine dedicate alle prime 250 leggendarie copertine di Zagor Gigante.

In ogni uscita in omaggio quattro figurine esclusive, per completare l’album che sarà regalato con il secondo volume!

In tutto saranno 50 uscite con periodicità settimanale. Riportiamo una parte del piano dell’opera:

La leggenda di Zagor – 27/12/2019

Gioco mortale + Album di figurine in Regalo – 03/01/2020

Il mio nome è Satko – 10/01/2020

Il genio del male – 17/01/2020

L’uomo con la frusta – 24/01/2020

Il collezionista – 31/01/2020

Caccia al tesoro – 07/02/2020

Il sentiero di Mohican Kack – 14/02/2020

Arriva Supermike! – 21/02/2020

L’ultima sfida – 28/02/2020

All’ombra della piramide – 06/03/2020

La dimora spettrale – 13/03/2020

Il mostro del lago – 20/03/2020

Il ritorno di Hellingen! – 27/03/2020

Rotta verso l’ignoto – 03/04/2020

Il regno di Guthrum – 10/04/2020

Il sarcofago di cristallo – 17/04/2020

La falce del druido – 24/04/2020

La sfida di Winter Snake – 01/05/2020

La lunga marcia – 08/05/2020

…

Prezzo 1a uscita: € 2.99

Prezzo dalla 2a uscita: € 6.99

Data 1a uscita: 27 Dicembre 2019

NB: (gli arretrati delle uscite saranno disponibili di norma a 8gg dalla data di pubblicazione in edicola)