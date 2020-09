Leviathan Labs annuncia Genpet

L’anno non si è ancora concluso, ma iniziano già gli annunci di Leviathan Labs per il 2021! GENPET di Damiàn (storia) e Alex Fuentes (disegni) sarà una delle prime uscite del nuovo anno per la boutique publisher italiana.

“GENPET” catapulterà i suoi lettori nell’anno 2036,

dove inizia la storia di Nat e del suo GenPet, Niko, un animale di nuovissima generazione, importato direttamente dall’Asia e creato seguendo un design personale. Nat si trova in Cina con i suoi genitori, quando il padre gli regala Niko; l’uomo ha un solo desiderio: vuole un GenPet che sia in grado di difendere il figlio. Questo particolare requisito, però, potrebbe causare in Niko pericolose anomalie…

GENPET è una grande avventura fantascientifica che prende vita in una New York futuristica, piena di diversità, pericoli e opportunità. Magnetic Press, editore del fumetto in USA, lo descrive come “Pokemon incontra Blade Runner a Disney World su Cartoon Network”.

Il fumetto è pubblicato da ANKAMA in Francia, in Spagna da Dibbuks, in America da Magnetic Press ed ora finalmente potremmo gustarci questo piccolo capolavoro pop anche qui in Italia. Il titolo è stato inoltre vincitore con Alex Fuentes del premio “futuro talento del fumetto” alla Heroes Comic Con di Valencia.

Siamo in trepida attesa di leggere questo fumetto in Italia!

Leviathan Labs è uno studio creativo che dal 2019, rinasce da quella che un tempo fu la BookMaker Comics e si è trasformato in una boutique publisher e studio di produzione per l’estero e l’Italia a tempo pieno.Per alcuni anni si è progettato e sviluppato alcuni seriali negli Stati Uniti, collaborando poi con alcune realtà italiane per poi staccarsene e diventare indipendente e poter gestire la sua produzione seguendo le proprie idee e linee editoriali.

Oggi Leviathan Labs è una Boutique Publisher, che collabora attivamente con Double Shot, con Amigo Comics, Karras, Scout Comics, Action Lab e molti altri. Al suo interno può vantare di un gruppo di autori e professionisti di alto livello e di livello internazionale.