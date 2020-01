Matteo contro lo spettro autistico è un fumetto su un tema delicato come l’autismo. Un modo immediato ed efficace di far conoscere questa sindrome, soprattutto ai più giovani.

L’associazione con il termine medico rimanda a un personaggio mostruoso, che dapprima terrorizza il piccolo Matteo, lo limita, ma poi, pian piano, Matteo prende coraggio e reagisce.

La forza di Matteo è l’aiuto dei suoi genitori che lo spronano a superare gli ostacoli. Lo “spettro” autistico si può così indebolire e ciò consente di mettere in evidenza le qualità nascoste, le virtù che sono in un ragazzo con la sindrome dell’autismo, come qualsiasi altro ragazzo. L’amore genera speranza. Un fumetto profondo e delicato, un messaggio straordinario per grandi e bambini.

Perché un fumetto su un tema così delicato come l’autismo?

Perché è un modo immediato ed efficace di far conoscere questa sindrome, soprattutto tra i più giovani, senza rendere noioso o pesante l’argomento, ma nello stesso tempo rispettando questa condizione di vita.

Eppoi perché, oltre ad essere un fumettista, l’autore è padre di un figlio autistico. Ci sono molteplici forme di autismo (Disturbi dello spettro autistico) più gravi e meno gravi. Su ciascuna incombe lo “Spettro autistico”…

I bambini sono tutti uguali, specie quando sognano… Ogni difficoltà viene superata, e loro ne escono sempre vincitori.

Giuseppe Sansone, tranese, approccia il mondo Disney nel 1982 con la storia a fumetti “Paperino a Bari”. Frequenta l’Accademia Disney con i maestri Carpi e Cavezzano, veri e propri monumenti del mondo dei paperi. “Miglior umorista” all’Expocomics di Bari nel 1993, collabora con la Disney dal 1999, disegnando per Topolino i personaggi di Ciccio, Archimede, Paperino, Paperoga e altri. Per Edizioni di Pagina ha pubblicato fra gli altri, San Nicola a fumetti (2003), Melo da Bari e il mantello delle stelle (2011), Traffik (2012).

Il volume è pubblicato per le Edizioni di Pagina

Settore: Narrativa per ragazzi / Fumetto

Collana: Girastorie, n. 5

Pagine: 56 (tavole a colori)

Prezzo: 12,00 euro

Formato: 19×26 cm

Rilegatura: Brossura

Isbn: 978-88-7470-676-1