Matteo Salvini esulta: “Intercettato gommone con 60 migranti, stavolta è andata male”

Il post su facebook del Ministro degli interni in cui esulta per un gommone intercettato in mare

Il Ministro degli interni Matteo Salvini esulta alla notizia di un gommone intercettato e fermato.

Il post su Facebook di Salvini

Esulta su Facebook, Matteo Salvini. Il ministro degli Interni comunica l’intercettamento di un gommone con 60 migranti a bordo ad opera della Guardia costiera libica. “Ha salvato e riportato a terra tutti quanti”, spiega il capo del Viminale sottolineando come a bordo, insieme con i disperati, ci fosse anche “lo scafista alla guida”, individuato anche graficamente nella foto dall’alto postata sui social.

“Stavolta ai trafficanti è andata male!”, commenta Salvini. Passo e chiudo. Impossibile non immaginare che sulla pelle di quelle 60 persone si sarebbe potuto scatenare un nuovo, tragico braccio di ferro se “intercettate” per tempo da una imbarcazione di di una delle Ong che setacciano il braccio di Mediterraneo tra Libia e Sicilia in lungo e in largo.