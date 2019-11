Naufragio di Lampedusa, recuperati 5 cadaveri

Lampedusa – ritrovati i cadaveri di 5 donne, alcuni sulla spiaggia ed altri in mare. Le morti sono avvenute a seguito del naufragio accaduto nella giornata di ieri, 23 novembre 2019, a un miglio dalla costa dell’isola dei Conigli.

Si ricercano i superstiti, indifferenza generale

I dispersi, secondo quanto affermato dai sopravvissuti, ammonterebbero a circa una ventina. Le ricerche dei superstiti sono attualmente in corso, però le condizioni meteo proibitive non consentono di poter effettuare ricerche in modo approfondito. Infatti, con il mare agitato, le imbarcazioni non possono avvicinarsi alla riva.

I dispersi sono algerini, tunisini e pakistani. Tra di loro, anche dei genitori che mancano all’appello, e vengono ricercati costantemente dai figli. due ragazzini tunisini hanno tentato di ritrovare i genitori all’hotspot di contrada Imbriacola con l’aiuto delle forze dell’ordine, senza alcun risultato. Sul molo Favaloro due uomini, uno eritreo ed uno di nazionalità libica, hanno tentato di ritrovare le loro mogli ma invano.

Nel frattempo, la popolazione del luogo sembra indifferente a quanto sta accadendo nel loro territorio. “Siamo tornati a contare i morti e lo stiamo facendo, ancora una volta, nel silenzio più assoluto e nell’indifferenza“, ha dichiarato quasi rassegnato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. “Siamo di fronte a una società che sparge solo odio e rancore“.

La procura ha aperto un’inchiesta

La procura di Agrigento, sotto la guida del procuratore aggiunto Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo.

La procura sta seguendo il caso già da sabato sera, quando i due pescatori Stefano Martello e Calogero Sanguedolce hanno avvertito la capitaneria di porto della presenza di un barcone in difficoltà. Fortunatamente, l’intervento delle motovedette è stato tempestivo, ed ha consentito di trarre in salvo ben 149 migranti.