Niger, nominato nuovo primo ministro. ECOWAS: “nuovo summit ad Abuja”

In Niger la giunta militare ha nominato Al Mahamn Lamine Zeine come nuovo primo ministro del Paese. L’annuncio è arrivato in diretta televisiva da parte di un esponente della nuova amministrazione nigerina. Zeine ha ricoperto la carica di direttore di gabinetto nel 2001 per poi ricoprire il ruolo di ministro delle finanze un anno dopo durante la presidenza di Mamadou Tandja.

L’ECOWAS nel frattempo ha comunicato che si riunirà nuovamente ad Abuja, capitale della Nigeria, il prossimo 9 agosto per discutere del colpo di stato e delle misure da prendere, ha riferito a Reuters il portavoce dell’organizzazione Emos Lungu. Abuja era stata la sede dell’ultimo incontro dei Paesi dell’organizzazione nel quale fu deciso l’ultimatum, ora scaduto, a seguito del quale il Niger ha chiuso lo spazio aereo e mosso un contingente militare al confine con Benin e Nigeria.

L’intervento militare dell’organizzazione di cui si parla molto in questo periodo per il suo ultimatum contro Niamey viene definito da molti esperti come poco probabile, per via soprattutto della riluttanza della Nigeria a intervenire e ristabilire il presidente deposto Mohamed Bazoum. Abuja da grande potenza militare della regione ne avrebbe le possibilità avendo anche il supporto di Francia e Stati Uniti; tuttavia, finora sta facendo i conti con un grande dissenso interno: i critici del presidente nigeriano Bola Tinubu, riferisce il corrispondente di France 24, lo intimano a preoccuparsi dell’inflazione e del terrorismo islamico piuttosto che muovere le truppe contro il vicino.

Delle spaccature, dunque, sono abbastanza evidenti e a distanza di poche ore dalla conclusione dell’ultimatum, l’ipotesi di una guerra contro il Niger appare improbabile. Lo ha detto al Wall Street Journal uno dei comandanti dell’organizzazione dell’Africa Occidentale, il quale ha sottolineato che per operare in tal senso occorrerebbe una grande preparazione, cosa che in questo momento manca.