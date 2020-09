OMS: Con il sistema di sorveglianza dovremmo essere in grado di controllare il virus a livello locale

La pandemia potrebbe non finire con il vaccino, l'OMS indica come gestire la situazione

Il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge ha spiegato che i casi di coronavirus in Europa sono cresciuti in maniera notevole nelle ultime settimane, tuttavia il numero delle morti giornaliere si sta mantenendo stabile, tra le 400 e le 500 secondo i dati dell’OMS. La ripresa a pieno regime di tutte le attività in tutti i Paesi, però, porterà inevitabilmente ad un aumento dei decessi quotidiani. Tuttavia, Kluge ha specificato che la pandemia finirà, forse non a breve ma è comunque destinata a finire.

Il punto a questa drammatica situazione mondiale, però, potrebbe non derivare dal vaccino: “Non sappiamo nemmeno se il vaccino aiuterà tutti i gruppi della popolazione. Stiamo ricevendo alcuni segnali ora che ci aiuteranno per un gruppo e non per l’altro” ha specificato Kluge, “E poi, se dovessimo ordinare altri vaccini, che incubo logistico! La fine della pandemia è il momento in cui noi, come comunità, impareremo a convivere con questa pandemia. E dipende da noi e questo è un messaggio molto positivo“.

L’importante è evitare interventi “politicizzati”

Quindi come si può fare per tirare un sospiro di sollievo? Secondo Kluge, tutto dipende dalle misure a livello locale: “Se abbiamo un buon sistema di sorveglianza dovremmo essere in grado di controllarlo a livello locale e poi, in un paio di settimane, rilassarci di nuovo“. Bisogna, quindi, gestire bene la situazione in ogni Paese, con approcci basati su metodi scientifici e cercando di non “politicizzarli”.

In alcuni Paesi, infatti, la pericolosità della situazione è accresciuta dal fatto che “ la politica sovrascrive gli scienziati” ed inoltre la popolazione tende a dubitare di ciò che dicono gli esperti. La prossima strategia, dettata dall’OMS, arriverà a breve: gli oltre 50 membri della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, organizzeranno a breve un incontro online per concordare misure comuni su base quinquennale.

