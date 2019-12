Outer Darkness: la nuova serie di John Layman e Afu Chan

Dovete immaginare di prendere Star Trek e di affidarne la produzione, la scrittura e la regia a John Carpenter. Ma non è tutto.

Immaginate di aggiungere elementi presi da L’esorcista o da Supernatural, altri da Aliens – Scontro Finale e magari il black humor picaresco delle grandi saghe marinare della letteratura ottocentesca.

Bene, ora avete una prima idea di che cosa sia OUTER DARKNESS, la nuova serie Skybound

che saldaPress ha appena portato in Italia. Gli autori sono il leggendario John Layman – creatore di un fumetto di culto come Chew, di Eleanor e l’Airone e di diverse storie di Aliens – e il disegnatore Afu Chan, già alle prese con The Immortal Iron Fist.

Il primo volume della serie s’intitola GIOCO AL MASSACRO (pagg. 160, cartonato, euro 19,90) e ci catapulta subito in un mondo in cui le regole sono lontanissime dalle nostre, i personaggi sono tutti sopra le righe e i pericoli sono davvero spaventosi e potenzialmente infiniti.

L’umanità ha colonizzato la galassia e ha scoperto un terrificante segreto nella Tenebra: lo Spazio è infestato da demoni, spettri, mostri cosmici e orrori indicibili.

Al capitano Joshua Rigg – che tutti detestano, ma che probabilmente è l’unico in grado di riportare a casa la pelle della maggior parte dell’equipaggio – viene affidato il comando della vascello spaziale Caronte.

Il suo compito è quello di guidare una segretissima missione di recupero ai confini dell’Universo, in una zona in cui nessuno ha il coraggio di andare: dentro la Tenebra profonda.

E la Caronte non è un vascello qualsiasi: il suo motore è un dio sumero che si alimenta di sacrifici umani, e, oltre a ufficiali, fanti e amministratori, ospita esorcisti, matematici in grado di elaborare formule protettive, necrofori e oracoli.

Basterà poco perché il capitano Rigg e gli altri membri dell’equipaggio della Caronte capiscano che il loro compito sarà soprattutto uno: imparare a sopravvivere, se vogliono portare a termine la loro missione.

OUTER DARKNESS

è una avventurosa e irresistibile avventura sci-fi in chiave horror e black comedy. Un titolo che farà felici molti lettori appassionati del grande fumetto pop. Disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.