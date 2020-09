Panini Comicis presenta The Boys in formato digitale

PANINI COMICS presenta "THE BOYS". Tutti e 6 i volumi deluxe dell’opera a fumetti di Garth Ennis disponibili in formato digitale - Dal 4 settembre, in contemporanea con l'uscita della seconda stagione della serie

PANINI COMICS presenta “THE BOYS” . Tutti e 6 i volumi deluxe dell’opera a fumetti di Garth Ennis disponibili in formato digitale. Dal 4 settembre, in contemporanea con l’uscita della seconda stagione della serie.

A partire dal 4 settembre,

per festeggiare in contemporanea l’uscita della seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video, Panini Comics presenta i 6 volumi deluxe della serie in una inedita versione digitale, perfetta per una lettura comoda e veloce da portare ovunque.

Inoltre, dal 4 fino al 14 settembre, i primi due volumi,

The Boys Deluxe 1 e The Boys Deluxe 2, saranno disponibili in digitale al prezzo scontato di 9,99€. I sei volumi in digitale saranno scaricabili dai maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri ancora).

Cosa fare quando i super eroi superano tutti i limiti, anche quelli della moralità? The Boys è la storia di un improbabile gruppo di supereroi “senza poteri”, pronti a rimettere in riga chi abusa del suo status di giustiziere mascherato.Sotto l’egida del governo, Butcher e il suo temerario gruppo (composto da Latte Materno, Il Francese, la Femmina della Specie e dalla nuova recluta Piccolo Hughie) sono pronti a svelare i crimini di chi il crimine dovrebbe combatterlo…anche mandando i “buoni” all’altro mondo.

Un’occasione imperdibile per tutti i fan della serie per scoprire il fumetto da cui tutto ha avuto origine e per i lettori già rodati di proseguire con la lettura dei volumi, comodamente dal proprio device preferito.