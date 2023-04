PNRR: scontro tra Meloni e Lega, rischio concreto di perdere i fondi

Il governo rischia di perdere metà dei soldi del PNRR a causa di ritardi e burocrazia. La Lega vorrebbe rinunciare a parte dei soldi, ma la Meloni è contraria.

PNRR: perché Lega e Meloni si scontrano?

C’è un rischio concreto di perdere almeno metà dei soldi del PNRR. Parliamo di un centinaio di miliardi sui 209 previsti. Il motivo sono i ritardi e la burocrazia. La tensione all’interno del governo Meloni sale giorno dopo giorno e le divergenze di opinioni emergono oggi con grande veemenza. Le scadenze sono sempre più serrate e la Lega ritiene che sia meglio rinunciare. Molinari, capogruppo della lega alla camera, hai invitato a riflettere e ad evitare sprechi. La valutazione in atto in questo momento quella di rinunciare a una parte dei fondi addebito: soldi che andrebbero a pesare sulle finanze degli italiani. Sul tema la Meloni replica: “Le risorse verranno solo rimodulate”.

La replica della Meloni

La Meloni replica alle dichiarazioni di Molinari dicendo che non c’è intenzione di rinunciare a parte dei fondi che L’Europa ha messo a disposizione dell’Italia con il Next Generation Eu. L’obiettivo è al momento rimodulare i fondi di spesa. Le risorse verranno riprogrammate su progetti fattibili, in modo da evitare il rischio boomerang punto a tal proposito l’Italia ha chiesto a Bruxelles un mese in più. Rinunciare a una parte dei soldi vorrebbe dire avere meno risorse per modernizzare il Paese e attuare le riforme strutturali di cui esso avremmo bisogno.