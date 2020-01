President Supervillain ovvero i tweet di Trump in fumetti

President Supervillain (@PresVillain) è un account su Twitter nato da un appassionato di fumetti che praticamente prende vere citazioni di Trump e tramite Photoshop li inserisce nei fumetti.

Dopo aver notato che i discorsi di Trump avevano il tono dei monologhi del Teschio Rosso.

“Il suo linguaggio è autocelebrativo, quasi assurdamente, fino alla megalomania”, dice Higgins (a the guardian ). “Parla in superlativi, il che riduce tutto a una semplificazione esagerata”. E l’eccessiva semplificazione esagerata è proprio il regno del fumetto dei supereroi”.

Il nostro “eroe” praticamente quasi ogni giorno catapulta Trump nel mondo dei fumetti con risultati reali….

Teschio Rosso (Red Skull), il cui vero nome è Johann Schmidt, per chi non lo conosce è un personaggio dei fumetti creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941. Il personaggio è nato come elemento di propaganda durante la seconda guerra mondiale.

Ha riscosso da subito un grande successo di pubblico, ed è diventato uno degli antagonisti più famosi della storia dei fumetti. Temibile concentrato di odio e violenza, nonché leader di diverse organizzazioni terroristiche, è il principale avversario di Capitan America.