Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition n. 1: l’edizione definitiva di un manga senza tempo!

Sugli scaffali delle fumetterie e librerie italiane è in arrivo il primo volume dell’attesissima ETERNAL EDITION di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, l’opera più celebre della sensei Naoko Takeuchi. La serie, ormai un cult della cultura pop giapponese nel mondo, è entrata nella storia grazie all’originalità dei contenuti e alla popolarità raggiunta dall’omonima trasposizione animata.

Grande formato, immagini di copertina inedite, cover olografica, pagine a colori interne originariamente apparse solo su rivista, pagine in bianco e nero digitally remastered: una pubblicazione di altissima qualità – estremamente fedele all’originale – che vi farà innamorare e sognare nuovamente grazie alle magiche avventure della sbadata quanto coraggiosa protagonista.

Dal 13 novembre l’imperdibile PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n.1sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, b/n e col., pp. 290, € 14,90

Data di uscita: 13/11/2019, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822608499

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Naoko Takeuchi

è una delle più celebri mangaka giapponesi, nata a Kofu il 15 marzo 1967. Il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni della cultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.