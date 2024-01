Primarie repubblicane, Donald Trump batte Nikki Haley nel New Hampshire

Va a Donald Trump la seconda tappa delle primarie dei repubblicani, svoltasi poche ore fa nel New Hampshire. Non c’è stato niente da fare per la sua unica avversaria, l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, l’unica rimasta a contendergli il posto a seguito del ritiro del governatore della Florida Ron DeSantis. A The Donald, sempre più al timone del partito repubblicano, sono andati il 54,5% dei voti, mentre Haley ha conquistato il 43,2%: un distacco meno evidente rispetto a quello di un paio settimane fa dell’Iowa, ma comunque importante per definire le reali gerarchie all’interno dei repubblicani.

Nonostante la Haley avesse speso ingenti risorse finanziarie per la propria campagna elettorale nel New Hampshire, ottenendo l’endorsement del governatore dello Stato Chris Sununu, la candidata dei repubblicani ha ottenuto un risultato poco soddisfacente e che potrebbe incidere le prossime tappe delle primarie. Se in Iowa la vittoria di Trump appariva abbastanza scontata, nel New Hampshire l’ex presidente ha smentito diversi analisti che vedevano la Haley come capace di ottenere un buon risultato: lo stato del New England non ha una base conservatore molto forte ed al suo interno ha una notevole presenza di indipendentisti (circa il 40%), ma nonostante questo l’ex inquilino della Casa Bianca ha superato con facilita la soglia del 50%.

Alla rivale del tycoon non resta che preparare le prossime tappe delle primarie -il prossimo appuntamento si terrà il 6 febbraio nel Nevada -, dove è comunque ritenuta in svantaggio rispetto all’ex presidente. Ma l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite non molla e durante lo spoglio dei voti, davanti ai suoi sostenitori di Concord, ha detto che “questa gara è tutt’altro che finita“. Prima della tornata elettorale aveva parlato negativamente dell’avversario repubblicano mettendo in dubbio la sua acuità mentale e presentandosi come unica alternativa a lui.

Trump ai microfoni di Fox News Digital si è detto “onorato per la vittoria in New Hampshire” e ha dichiarato che il partito repubblicano è unito nella sua candidatura. A una domanda su se la Haley dovesse interrompere la sua campagna elettorale, Trump ha risposto con un secco “Si, dovrebbe”. Dopo la vittoria il tycoon ha preso parte a una manifestazione a Nashua assieme ad alcuni ex candidati alle primarie, tra cui il senatore Tim Scott, l’imprenditore Vivek Ramaswamy e il governatore del North Dakota Doug Burgum.