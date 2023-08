Russia: “Kiev ha tentato di attaccare navi nel Mar Nero”. Drone ucraino colpisce edificio di Mosca

Il portavoce del ministero della difesa russo Igor Konashenkov segnala che Kiev ha tentato di aver attaccato navi della flotta di stanza nel Mar Nero con imbarcazioni senza equipaggio. Kiev ha tentato di attaccare le navi Sergei Katov e Vasily Bykov, entrambe in navigazione a sud di Sebastopoli, mentre erano dirette verso lo Stretto del Bosforo. Gli obiettivi non sono andati a segno, riporta il ministero russo.

L’attacco ucraino è avvenuto a 340 km a sud di Sebastopoli, le navi della Marina russa hanno sventato l’attacco aprendo il fuoco e neutralizzando i droni navali, riporta ancora il portavoce del Ministero della Difesa.

Nuovi droni su Mosca

L’attacco di matrice presumibilmente ucraino, sebbene non sia stato rivendicato da Kiev, fa il paio con quello effettuato mediante droni sui grattacieli di Mosca e, in generale, nell’Oblast omonimo tra la notte del 31 luglio e 1° agosto. Quest’ultimo, a differenza del primo, è stato rivendicato dal portavoce presidenziale ucraino Mikhailo Podoloyak, mentre il segretario del Consiglio della Sicurezza Nazionale Oleksiy Danilov ha parlato di un possibile ammutinamento all’interno del quadro dirigenziale di Mosca come quello intentato dal Gruppo Wagner più di mese fa in seguito a tali eventi che, secondo gli ucraini, stanno danneggiando la Russia.

“Diversi droni mentre cercavano di volare su Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aereo”, riferisce il Ministero della Difesa. Uno di questi si è schiantato contro un grattacielo della città, un altro è stato neutralizzato dai sistemi di difesa elettronica. I servizi di emergenza della capitale sono al lavoro per stabilire l’ordine e capire l’entità del danno come ha riferito il sindaco Sergey Sobyanin. Il drone avrebbe scalfito il 21° piano della Torre IQ di Mosca, riferisce ancora Sobyanin su Telegram, la stessa colpita durante lo scorso fine settimana.

In riferimento agli attacchi l’aeroporto di Vnukovo è stato chiuso per un breve periodo con le attività di routine che sono state cancellate.