Shenzhen sta per approvare il divieto di mangiare cani e gatti

Ottime notizie per gli amici a quattro zampe. Il centro tecnologico della città cinese Shenzhen, si sta adoperando per bandire il consumo di carne di cani e gatti. Molti scienziati infatti ritengono che il consumo di carne di animali selvatici potrebbe essere stata la causa della diffusione del Coronavirus. Purtroppo questa tipologia di carne è parte integrante della cultura del paese del sol levante e potrebbe rendere infelici una buona parte dei cittadini.

Quale carne potrà essere mangiata?

In ossequio al testo dei regolamenti attualmente proposti dal Governo della città si leggono diverse tipologie di carni quale: Maiale, Pollo, Manzo, Coniglio, Pesce e Frutti di mare. Nell’avviso rivolto ai cittadini c’è una frase emblematica: “Vietare il consumo di animali selvatici è una pratica comune nei paesi sviluppati ed è un requisito universale della civiltà moderna“. Queste sembrano solide basi sulle quali ergere una svolta notevole per tutto il Paese. Sono state escluse le carni di pipistrello, serpenti e tartaruga.

Il motivo del divieto

Le motivazioni del divieto di consumare carni di cani e gatti è molto semplice. Una buona parte della comunità scientifica infatti ritiene che lo scoppio del virus che sta letteralmente facendo tremare il mondo sia stato provocato dagli alimenti in questione. Un dato empirico di natura topografica tenderebbe a provare questa ipotesi.

Le prime infezioni sono state accertate in soggetti esposti al mercato della fauna selvatica nella Provincia di Hubei, Wuhan. In questo mercato si possono trovare carni di cani,pipistrelli,serpenti zibetti ecc. Ovviamente per rendere effettivo il provvedimento saranno previste delle sanzioni patrimoniali molto aspre per i trasgressori.

Secondo Peter Li, noto esperto di politica Cinese, il provvedimento in questione potrebbe avere degli effetti proficui da un punto di vista generale. Anche altri Paesi infatti potrebbero uniformarsi alla decisione e bandire definitivamente il commercio di carni di animali domestici e quella selvatica.