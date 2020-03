Shockdom presenta ZaraX2 di Talita Riberi

L’esordio della giovane autrice è un’intensa storia che racconta le relazioni interpersonali di personaggi che, costretti a vivere in una zona di quarantena abbandonata a se stessa, sopravvivono come possono, mettendo se stessi al primo posto pur cercando di non perdere la propria umanità.



“A volte la vita è surreale,” racconta sul suo profilo Facebook Lucio Staiano, Fondatore e Responsabile di Shockdom.

“Avevamo già pianificato per Marzo 2020 l’uscita di questo manga. Quando l’abbiamo confermato nel piano editoriale e dopo qualche mese annunciato, non potevamo neanche lontanamente pensare che sarebbe uscito proprio in un contesto simile.

Il manga ha, come antefatto iniziale, un’Italia devastata da un’epidemia virale, isolata con le armi dagli altri paesi. I pregi del fumetto per fortuna sono altri, una storia avvincente, la descrizione sociale e come gli uomini affrontano la tragedia. Però la coincidenza è veramente incredibile.”

SINOSSI:

L’Italia è isolata dal mondo. Dopo un’enorme epidemia che ha contagiato la popolazione, la nazione è stata circoscritta e separata dal resto dell’Europa, assumendo il nome di ZaraX.

Al suo interno gli “infetti”, creature simili a zombie, attaccano e divorano tutto ciò che è rimasto in vita. Luca è un ragazzo italiano che viveva all’estero durante il contagio, mentre la sua famiglia si trovava ancora nel suo paese d’origine.

Divenuto un giornalista, dopo quasi due anni dall’inizio dell’infezione viene inviato a ZaraX per un servizio stampa, ed è più che deciso a sfruttare l’occasione per cercare la sorella.

Una volta entrato nella zona di quarantena, scopre però che il reportage programmato non era altro che un inganno, e che la sua ricerca si rivelerà più ardua del previsto. Cosa sono le Madri? Qual è il vero scopo di Lilia ed Edward? E quali sono i piani delle enigmatiche organizzazioni SIN e Corte Celeste?

Talita Riberi

nasce a Cuneo nel 1992. Sin da piccola ha manifestato un grande interesse nel disegno e nel fumetto, avvicinandosi allo stile manga durante l’adolescenza.

Dopo il liceo, dunque, decide di iscriversi al corso accademico dell’Accademia Europea di Manga, dove si diplomerà nel 2012.

Da allora collabora con l’Accademia come insegnante, tenendo prima dei corsi invernali “manga in città” nella città di Torino, e in seguito presso la sede principale dell’Accademia in Toscana. “ZaraX2” è la sua prima opera in più volumi, che verrà pubblicata da Shockdom sotto l’etichetta Kasaobake nel 2020.

casa editrice fondata da Lucio Staiano nel 2000, è da sempre votata al futuro. Futuro come talenti da scoprire e valorizzare. Futuro come ricerca e sviluppo tecnologico.

Shockdom ha lanciato autori che ormai sono il presente del fumetto italiano: Sio, Loputyn, Bigio, Angela Vianello, Labadessa, Antonucci e Fabbri, Giulio Rincione, Dado, Prenzy, eriadan, sono solo alcuni dei nomi che la casa editrice ha scoperto e pubblicato.

Come tecnologia, Shockdom è stata la prima casa editrice in Italia a pubblicare webcomics, la prima ad andare su cellulare, la prima a creare una piattaforma di blog dedicata ai fumetti, la prima a fare fumetti in realtà virtuale e ora in realtà aumentata. Talento e innovazione. Leggere il futuro