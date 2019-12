Siete pronti a perdervi nello spazio?

ASTRA LOST IN SPACE, è la nuova e attesa serie sci-fi del maestro Kenta Shinohara. ASTRA LOST IN SPACE vi catapulterà nel vuoto cosmico insieme ai suoi protagonisti Kanata e Aries.

Chi di voi ha partecipato al FREE COMIC BOOK DAY lo scorso 30 novembre avrà avuto il piacere di leggere un assaggio di ASTRA LOST IN SPACE, la nuova e attesa serie sci-fi del maestro Kenta Shinohara. Tra qualche giorno potrete finalmente proseguire la lettura, perché il primo volume della serie sarà disponibile sugli scaffali delle fumetterie e librerie italiane!

I due giovani, a causa di un incidente occorso durante un viaggio organizzato dalla scuola, si perderanno a 5000 anni luce di distanza dalla Terra insieme ad altri compagni. La lotta per la sopravvivenza sarà complicata, e non mancheranno avventura, suspense e… qualche momento di commedia. L’opera – che farà innamorare gli amanti della fantascienza, delle odissee nello spazio e dei survival – è stata premiata in Giappone come miglior fumetto per ragazzi in occasione dei prestigiosi “Manga Taisho Awards” 2019, e ha ispirato una serie animata di successo trasmessa durante la scorsa estate.

Per l’occasione il primo volume sarà disponibile anche in edizione limitata, arricchita da un mini poster interno e un box che potrà contenere i successivi 4 volumi della serie. E non è tutto: il box brillerà al buio… provare per credere!

Infine, se amate gli ebook, sarete felici di sapere che la serie sarà disponibile anche in digitale su Amazon e sulla pagina dedicata! Ogni uscita seguirà la pubblicazione degli albi in fumetteria e libreria.

Il grande viaggio tra stelle e pianeti sta per iniziare: cosa o chi avrà catapultato i ragazzi nel vuoto spaziale? Perché lo ha fatto? Riusciranno i protagonisti a fidarsi gli uni degli altri e, soprattutto, a tornare a casa sani e salvi?

ASTRA LOST IN SPACE n. 1 in versione Regular, Limited e Digital vi aspettain fumetteria, libreria e store online dal 18 dicembre!

ASTRA LOST IN SPACE n.1

Kenta Shinohara

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita: 18/12/2019 in fumetteria, libreria, e store online

Isbn 9788822616753

In un prossimo futuro, i viaggi spaziali saranno la normalità. È in un simile scenario che gli studenti liceali Kanata e Aries partono insieme ad altri sette compagni per compiere un campeggio planetario organizzato dalla scuola. Pieni di entusiasmo per la loro prima avventura tra le stelle, i ragazzi arrivano alla destinazione prevista, ma dopo essere approdati sul pianeta si ritrovano coinvolti in un incidente inatteso! Sarà l’inizio di un’odissea fantascientifica che li vedrà protagonisti di un’acerrima lotta per la sopravvivenza negli spazi siderali, nel disperato tentativo di ritornare a casa…

ASTRA LOST IN SPACE N. 1 – LIMITED EDITION

Kenta Shinohara

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta e box contenitore 12×18,5×10,8, € 10,90

Data di uscita: 18/12/2019 in fumetteria, libreria, e store online

Isbn 9788822617422

Kenta Shinohara nasce a Chiba il 9 febbraio 1974.

Laureato in belle arti, lascia il lavoro come salaryman per dedicarsi ai fumetti. Inizia la sua esperienza nel campo lavorando come assistente del maestro Hideaki Sorachi (Gintama). Nel 2003 è due volte finalista del “JUMP 12 Outstanding Rookie Manga Award”. Debutta come nel 2005 con la storia breve Lesser Panda Puppet Show. Dal 2007 al 2013 realizza Sket Dance, serializzato fra le pagine di «Weekly Shonen Jump», e premiato come miglior fumetto per ragazzi al 55° “Shogakukan Manga Award” (2010). Dal 2016 al 2017 realizza Astra – Lost In Space, serializzato nel magazine online «Jump Plus», grazie al quale nel 2019 ottiene la