Sta eruttando il vulcano che spaventa l’Islanda

L’emergenza in Islanda era iniziata un mese fa, quando le autorità locali avevano deciso di far evacuare la città di pescatori di Grindavik il mese scorso. In quel frangente lo stato islandese è stato costretto ad evacuare circa 4000 persone.

Le autorità locali hanno fatto sapere che l’eruzione è iniziata a nord della città di Grindavik alle 22:17 ora locale di lunedì. Un residente della città evacuata ha parlato di scene “folli” e “spaventose”, riferendo che subito dopo l’inizio dell’eruzione pareva come se “il vulcano stesse per esplodere“. L’eruzione può essere vista da Reykjavik, che si trova a circa 42 km (26 miglia) a nord-est di Grindavik.

Un altro testimone oculare ha raccontato alla BBC di aver visto metà del cielo cambiare colore in pochissimo tempo e diventare di un rosso molto acceso e il fumo che da lontano fluttuava in aria.

Gli scienziati e gli esperti del governo islandese ritengono che, nonostante la spettacolarità e la potenza dell’eruzione, essa non porti lo stesso livello di disturbo di quella che ha avuto luogo altrove in Islanda nel 2010,la quale ha causato diversi disagi, bloccando i viaggi aerei europei.

Il ministro degli Esteri islandese, Bjarni Benediktsson, ha dichiarato su X, ex Twitter, che “non ci sono interruzioni dei voli da e per l’Islanda e i corridoi di volo internazionali rimangono aperti“.