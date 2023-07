Summit di Vilnius, Erdogan dà l’ok per l’ingresso della Svezia nella Nato

Il summit Nato di Vilinius attualmente in corso nella capitale litauana ha portato a un primo e importante risultato che riguarda la Turchia. Il presidente turco Recep Tayyp Erdgoan infatti avrebbe dato il suo assenso all’entrata della Svezia della Nato, a patto che questa sostenga l’adesione di Ankara nell’Unione Europea.

Lo scorso lunedì Erdogan aveva dichiarato che avrebbe ratificato l’ingresso di Stoccolma nell’Alleanza, ma a condizione che l’ingresso della Turchia nell’UE fosse senza ostacoli. In merito alla questione ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel mentre per quanto riguarda l’allargamento della Nato il segretario generale Jens Stoltenberg e il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

- Advertisement -

Ma cosa ha ottenuto in breve la Turchia in cambio del suo sostegno alla Svezia?

Erdogan avrebbe ottenuto in un solo colpo l’impegno di Stoccolma a migliorare l’unione doganale Ue-Turchia in modo da migliorare gli scambi commerciali del Paese; dopodichè avrebbe ricevuto assicurazioni circa l’abbandono del sostegno ufficiale del governo svedese nei confronti di organizzioni che Ankara considera terroristiche come i militanti del PKK (Partito dei lavoratori curdo) e i membri del Gruppo Gulen di cui Fetullah Gulen principale accusato del colpo di stato intentato contro Erdogan nel 2016 è l’ideatore.