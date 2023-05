Turchia, Erdogan al ballottaggio con Kilicdaroglu

Nuova tranche elettorale in Turchia dove nella giornata di oggi si saprà chi tra l’attuale presidente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu diventerà nuovo presidente turco. Lo scorso 14 maggio, giorno delle elezioni, nessuno dei due riuscì a spuntarla: Erdogan riuscì a stravolgere i pronostici della vigilia assicurandosi un 49,4% che non è tuttavia bastato per ottenere la vittoria al primo turno. Dall’altra parte, il repubblicano Kemal Kilicdaroglu si è fermato molto al di sotto del rivale e leader del partito AKP (Partito della Giustizia e dello Sviluppo).

I turchi in queste ore sono tornati nelle cabine elettorali in quelle che sono le elezioni più importanti di questo 2023. Erdogan, da sfavorito alla vigilia del 14 giugno, è tornato alla ribalta conquistandosi il Parlamento, “controllato” tramite il suo e altri due partiti in coalizione con AKP.

Kilicdaroglu, evidentemente poco felice dei risultati del primo turno, ha cambiato leggermente modalità di approccio al pubblico e negli ultimi comizi ha insistito su temi più “popolari” e di stampo nazionalista incontrando spesso il disappunto dei suoi alleati interni. Kilicdaroglu ha avuto per questo motivo il supporto di Unit Ozdag, ultranazionalista e leader del Partito della Vittoria (Zafer Partisi).

Ma tutto ciò non basta. Secondo le ultime proiezioni il leader kemalista, quindi aderente alle tesi che hanno fatto grande Mustafa Kemal Atatürk, è dietro di almeno 2,5 milioni di voti. Erdogan è destinato a rimanere alla guida del Paese.