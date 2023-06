Ucraina, controffensiva accelera ma incontra la risposta russa

In Ucraina sembra sia scattata la controffensive annunciata diversi mesi fa. I massimi funzionari militari ucraini non ufficializzano l’inizio delle operazioni per motivi tattici, ma l’impressione è che sia giunto il momento.

Le forze di Kiev stanno tentando di sfondare le forze russe principalmente nella regione di Zaporozhye puntando ad assumere una postura offensiva nelle zone vicine a Zherebyanka e Lobkovoye, non molto lontane dal bacino del Dnepr di Kakhovka, fatta esplodere pochi giorni fa. Progressi da parte degli ucraini sono stati ottenuti a 1.600 metri intorno a Bakhmut, città conquistata dalla Wagner PMC dopo mesi di combattimenti.

Altri attacchi importanti sono stati registrati durante la notte contro le postazioni russe presenti a Orekhov e Malaya Tokmachka. Si tratta del primo attacco notturno ucraino a distanza di diversi mesi ed è stato perpetrato tramite l’uso di artiglieria e HIMARS. A tali attacchi i russi hanno risposto con artiglieria e supporto aereo.

Nel frattempo, il presidente Biden, in merito alla situazione in Ucraina, ha annunciato che la sua amministrazione rimane “ottimista” e che gli Stati Uniti cercheranno di garantire la “sicurezza a lungo termine“. “Stiamo portando avanti questo obiettivo fornendo il supporto di cui l’Ucraina ha bisogno sul campo di battaglia e aiutandoli a rafforzare le loro forze armate a lungo termine“, ha aggiunto Biden.