Virus in Cina: Mcdonald chiude le attività, bloccate 10 città

McDonald’s ha deciso di sospenderà le sue attività in alcune città della Cina. Esattamente sono cinque le metropoli dove i punti vendita saranno chiusi da oggi. Le città interessate sono le seguenti: Wuhan, Ezhou, Huanggang, Qianjing e Xiantao. Non è stata indicata nessuna data per la riapertura. Anche un resort della Disney é stato chiuso.

Coronavirus incubazione più lunga

Il coronavirus a differenza della semplice influenza ha un incubazione che può arrivare anche a 10 giorni, quindi una persona apparentemente in buono stato di salute potrebbe essere stato già contagiato.

Restrizioni dalla Cina

Le autorità cinesi hanno imposto restrizioni di viaggio a tempo indeterminato in 10 città della provincia di Hubei, la zona più colpita del paese, con un impatto di circa 30 milioni di persone.

In una nota “Le autorità cinesi hanno imposto rigide restrizioni di viaggio nell’area intorno a Wuhan. I viaggiatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che il governo cinese potrebbe impedire loro di entrare o uscire dalla provincia di Hubei. I viaggiatori dovrebbero essere pronti a rendere effettive le restrizioni di viaggio anche con un preavviso minimo o nullo “.

Attualmente i casi di contagio fuori dal distretto cinese salgono a 22