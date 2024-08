Vittorio Giardino protagonista all’Augeo Art Space fino al 18 agosto

Ultimo weekend per visitare “Vittorio Giardino. L’eleganza del fumetto”, mostra con cui Cartoon Club ha voluto celebrare l’arte dell’autore del manifesto di quest’anno, nonché vincitore del Premio alla carriera per la Letteratura a Fumetti. L’esposizione resterà aperta al pubblico all’Augeo Art Space di Rimini fino a domenica 18 agosto (ingresso libero) dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 fino alle 19.00.

Vittorio Giardino è considerato il più raffinato autore di fumetti italiano.

Noto soprattutto in Italia, Francia e USA le sue opere sono state pubblicate in diciotto Paesi e tradotte in quattordici lingue. Il suo segno meticoloso e impeccabile gli permette di spaziare tra i generi, con incursioni nel poliziesco, eros, spy story e romanzo di formazione.

I fumetti di Giardino si caratterizzano per la scelta di ambientazioni storiche spesso oscure, fra cui i periodi del nazismo, della guerra civile spagnola e dello stalinismo, consentendo all’autore di mettere in scena storie via via più raffinate e corpose con grande varietà di generi, passando dall’hard-boiled di Sam Pezzo alla spy-story sociopolitica di Max Friedman, al fumetto erotico con Little Ego, fino ad arrivare a Jonas Fink, romanzo di formazione di un giovane ebreo praghese dal dopoguerra alla caduta del muro.

Resta ancora fino al 15 settembre prossimo

un’altra grande protagonista di Cartoon Club 2024: Mafalda con la mostra “Una bambina dalla parte delle donne”, direttamente sulla spiaggia tra i bagni 100 e 150 di Rimini, in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini L’ambientazione balneare conferisce all’evento una dimensione unica, permettendo ai partecipanti, mentre passeggiano lungo la spiaggia, di imbattersi direttamente nelle strisce di Mafalda. Oltre a divertire, grazie alle sue osservazioni perspicaci e al suo spirito incrollabile, Mafalda esprime il suo impegno per la parità di genere, i diritti civili e la lotta contro la guerra.