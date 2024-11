Wondercon Italia 2024 

Preparati a immergerti in un’avventura senza fine! Per tre giorni, il Wondercon trasformerà Angri in un mondo fantastico dove il divertimento è garantito a 360 gradi.

Esplora una galassia di storie incredibili, dalle pagine di fumetti e manga fino ai libri più appassionanti. Incontra i tuoi autori preferiti, ottieni autografi unici e scopri nuove opere che ti lasceranno senza fiato.

Tuffati nel mondo del gaming! Prova gli ultimi titoli su console di nuova generazione, sfida i tuoi amici in epiche battaglie e scopri tutte le novità del settore. Non perdere l’occasione di incontrare streamer e content creator famosi.

Assisti a proiezioni esclusive e scopri anteprime mozzafiato di film e serie TV. Partecipa a dibattiti e conferenze con esperti del settore e immergiti nelle storie che ami.

Vibra al ritmo della musica live con concerti che ti faranno scatenare! Artisti nazionali e locali che porteranno sul palco le loro performance indimenticabili.

6-7-8 dicembre 2024

Angri (Salerno)

Un’opportunità per immergersi nel mondo fantastico dei fumetti, dove supereroi prendono vita tra le pagine e le avventure si svolgono sotto i nostri occhi.

Cosa faremo al wondercon

Tra libri e manga, videogiochi, film, musica, serie e molto altro il divertimento è assicurato!

Quattro giorni dedicati non solo al fumetto ma anche a film, serie tv e videogiochi per un’immersione a 360 gradi.

Durante i giorni della Wondercon si svolgeranno svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, incontri con gli autori, presentazioni, tornei di gioco di ruolo dal vivo e di cosplayer e spettacoli dedicati al settore fumettistico e d’animazione in generale.

Le aree tematiche

Wonder castle

∙Area TCG e Board Games Area in cui sarà possibile giocare o testare ad alcuni dei trading card game (giochi di carte) e board game (giochi da tavolo).

∙Area Gaming

Area in cui sarà possibile giocare con le console di ultima generazione. ∙Area Social Area interamente dedicata agli streamer, content creator, autori e

influenzer vari.

∙Area esposizione

Area interamente dedicata ai partner.

∙Area a tema – PhotoBooth

Area interamente brandizzata con soggetto da scegliere (Harry potter,

Disney o eventuali).

Wonder room

All’interno di quest’area è prevista la presenza di artisti e autori, che venderanno, sketcheranno le proprie opere e incontreranno i propri fan.

Wonder square

Zona parcheggio adiacente allo stadio Pasquale Novi, l’area sarà allestita con un palco e con comparto di tecnici audio e luci, in cui si esibiranno artisti.

Wonder garden

Benvenuti al Wonder Garden, un’oasi verde nel cuore della Wondercon, dove divertimento e cultura si fondono in un’atmosfera magica. I giardini di Villa Doria, ricchi di sorprese, sapranno soddisfare ogni vostra esigenza, grazie alla dinamica area Kids, all’affascinante Asian Area e agli straordinari stand che offriranno una varietà di oggetti ed esperienze uniche. L’area Kids è il fulcro per le famiglie: uno spazio interattivo con giochi creativi, attività artistiche e spettacoli pensati per i più piccoli, in un ambiente sicuro e stimolante. Scopri le tradizioni orientali nell’Area Asian, dove potrai immergerti nella cultura asiatica.

Stand culturali e culinari, tra cui il nostro maid café, ti permetteranno di gustare prelibatezze esotiche e vivere un’esperienza autentica. Passeggia tra i numerosi stand, con una vasta scelta di prodotti ed attività: dai manga ai fumetti, dal fantasy alle ultime novità nel mondo del collezionismo, con gadget esclusivi e pezzi unici. Preparati ad entrare in un mondo di meraviglie al Wonder Garden!