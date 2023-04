A tu per tu con Jane Plumbini

Jane Plumbini nasce a Shkoder in Albania nel 1993 e attualmente vive ad Asti. La sua formazione musicale inizia in età molto precoce grazie al papà violoncellista, Leonard Plumbini che le insegnò le note musicali prima ancora delle lettere dell’alfabeto. La sua infanzia è costellata di ascolti di musica classica (Mozart, Bach..), Queen, The Beatles, Simon & Garfunkel, Withney Houston, Celine Dion.

Fin da piccola canta in saggi scolastici come solista fino all’età di 7 anni in cui arriva in Italia proprio grazie alla musica.

In Italia poi si staglia un percorso di crescita fatto di concorsi canori, lezioni di canto, pianoforte e chitarra, concerti, in particolare nel 2012 un concerto a Biberach in Germania con un quartetto di violoncelli, Cello4Asti.

Consegue la laurea in Logopedia e studia Musicoterapia a Genova, proseguendo sempre con le lezioni di canto (con Davide De Martis e in seguito Maurizio Zappatini) alla ricerca di tecniche che potessero permetterle di ampliare il suo strumento vocale ed esserne più consapevole, e cantando per locali, per i teatri e per le vie poetiche di questa città.



Inizia a cimentarsi nel cantautorato sperimentando il suo bisogno di scrivere e nel 2013 vince il secondo premio al San Jorio con presidente di giuria Luca Jurman, presentando il suo primo brano inedito.

Vince primi premi in altri concorsi ad Asti e Genova, in particolare il “Move & Song’’.

Registra alcuni brani per trailer per il compositore Francesco Cerrato.

Prosegue gli studi di canto ottenendo certificati in Estill Voice Training, come Vocal Trainer con Open Class Academy e altri, iniziando così a insegnare e a cercare di trasmettere tutta la sua passione a gruppi di bambini e ragazzi e scrivendo musical e armonizzando brani musicali nei quali possano esibirsi al termine del percorso didattico.

Carriera artistica

Fa parte del gruppo Sounds From Shkodra, in cui vengono arrangiatati brani popolari della

tradizione albanese e questo le permette di scoprire le sue radici sotto un altro punto di vista.

Negli ultimi concerti vengono presentati brani di Tosca, Silvestri, Radiohead, Nina Simone e altri, con inserimento di tematiche sulla diversità, il senso di appartenenza e altri tramite scritti personali, poesie, monologhi.

La musica che porta con se è varia e segue un po’ gli sbalzi d’umore, è appassionata di lingue e spesso si cimenta in brani stranieri di impronta pop, ballad con qualche accenno al jazz/soul e talvolta rock, oltre ad avere una grande passione per il cantautorato italiano e nell’ultimo periodo riprendere nella scrittura di brani inediti.

Non è mai riuscita a smettere.

Video-intervista