Maria Lupo, la ragazza di Palermo che ha conquistato l’Italia a suon di musica

Giovanissima, solare, talento naturale, potenza vocale, coraggio e vitalità sono solamente alcune delle doti di Maria che ha conquistato l’Italia a suon di musica. Lei si chiama Maria Lupo, è di Palermo, lavora nel campo della telefonia ed è stata la campionessa indiscussa di Don’t Forget Lyrics! Stai sul pezzo, programma musicale condotto da Gabriele Corsi e che va in onda da lunedì al venerdì alle ore 20:10 sul canale 9 del Digitale Terrestre.

Una passione per la musica sin da bambina

Una passione quella per la musica che è nata per Maria sin dalla tenera età e che le è stata trasmessa dal suo papà Gianni al quale è molto legata e che l’ha sostenuta per tutto il suo percorso nel programma, regalandoci anche momenti di pura emozione e qualche lacrima quando, indirettamente, ha duettato con lei. Una partecipazione la sua sostenuta dal fidanzato Dylan, come lei stessa ci ha raccontato durante il nostro momento caffè. Dylan, quel ragazzo a cui Maria è legata dalla giovane età, suggello di un sentimento vero e unico, bellissimo come è l’amore.

Sin dal suo debutto sul palco di Don’t Forget Lyrics! Stai sul pezzo!, Maria ha dimostrato un indiscusso talento e una grande preparazione musicale riuscendo a sbaragliare, puntata dopo puntata, diversi concorrenti e sigillando il suo nome tra i campionissimi del talent. Spaziando dalla grandissima Mia Martini a Fausto Leali, davanti al quale ha cantato una canzone bellissima e difficile come “Mi manchi”, Maria con la sua meravigliosa voce ha incantato, emozionato e conquistato il cuore di grandi e piccini, unendo tutta l’Italia, da nord a sud, a tifare per lei. Con un’estensione e una potenza vocale impressionante, un orecchio naturale straordinario, puntata, dopo puntata, si è librata in volo tra note di passato e presente verso il successo con leggerezza e l’eleganza dei grandi artisti, consapevole delle sue grandi capacità e di un talento straordinario.

Un talento innato per la musica

Un talento innato per la musica, quello di Maria, che non ha mai studiato canto anche se la musica è sempre stata la sua più grande passione. Non è certamente la prima e unica, basti pensare alla grandissima e meravigliosa Mina che pur non avendo mai studiato canto sconvolse fin da subito i canoni melodici della canzone italiana con il suo canto scatenato da urlatrice. E chissà ci auguriamo che anche la giovane Maria possa un giorno brillare anche nell’olimpo dei grandi della musica italiana.

Intanto, Maria è concentrata sul suo lavoro e alla sua vita, fatta di cose semplici come ha ben precisato, con la consapevolezza, però, di chi ha vinto la timidezza del palco, di chi con umiltà e tenacia ha aperto le proprie ali e tracciato una strada nel panorama musicale rompendo gli schemi e superando tutti i clichè e le convenzioni sociali con garbo, eleganza e con un sorriso contagioso, indomita e libera, e per questo straordinaria. E Dio solo sa di quanto la musica abbia bisogno di persone semplici, belle interiormente e dotate di un talento straordinario.

Video-intervista