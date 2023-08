Capitol Hill, Trump si dichiara non colpevole: “Un giorno triste per l’America”

4 sono i capi d’accusa mossi nei confronti di Donald Trump per quello che riguarda l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e per il tentativo di sovversione dei risultati delle elezioni dell’anno 2020. 27 minuti di udienza per poi fissare la prossima al 28 agosto. In questo lasso di tempo Trump ha l’obbligo di non parlare con nessuno che possa essere coinvolto nei fatti. L’ex presidente ha dichiarato: “è un giorno triste per l’America. Questa è una persecuzione“.

Intenzione dei procuratori è quella di avere un processo rapido, mentre la difesa tende ad allungare i tempi. Mentre i primi avevano scelto la data del 21 agosto per l’udienza i secondi hanno chiesto che essa venisse spostata al 28. Il giudice che presiederà la prima udienza sarà Tanya Chutkan.

L’accusa è quella di aver cercato di manovrare l’esito delle elezioni del 2020, azione culminata con l’assalto al Congresso. Trump è stato accusato di: ostruzione e tentativo di ostruzione di un procedimento ufficiale, oltre all’accusa per cospirazione contro i diritti civili dei cittadini.

Il trasferimento di Trump dalla residenza estiva al tribunale è avvenuto con il coordinamento delle autorità e dello staff dell’ex presidente, con la presenza di agenti dei servizi segreti responsabili della sicurezza di Trump. Una precauzione indispensabile per prevenire ed eventualmente affrontare un afflusso di dimostranti contro l’uomo, il suo staff e il suo operato.