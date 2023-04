Carlotta Caccamo incanta e travolge con Balla sulle Punte

“Devi avere un sogno per svegliarti la mattina” scriveva Billy Wilder, e se ci pensiamo bene è proprio così. Lo è per me, per noi e anche per lei, una giovane ragazza che sin da bambina ha una compagna di vita, la musica.

Estrosità, eleganza, garbo e gentilezza tracciano il profilo di Carlotta Caccamo. Carlotta è un’artista completa che spazia tra danza e canto, due mondi diametralmente opposti eppure abilmente intrecciati ed incarnati alla perfezione. Dotata di una voce potente e travolgente, capace di penetrare nel cuore e scatenare emozioni sin dal primo ascolto.

Nel 2016 si diploma ballerina classica professionista. Inizia poi a lavorare nel mondo teatrale e nel mondo della musica. Ed è proprio la musica ad averla salvata, come lei stessa ha raccontato nell’intervista qui sotto allegata.

La vita di un’artista, di una ballerina è costellata di vittorie e sconfitte, di trionfi e di cadute, di sogni ed ambizioni e Carlotta di tutto questo ne ha fatto tatuaggi sulla sua pelle, ha saputo con eleganza e coraggio trasformare le cicatrici in medaglie ed è così che non ha mai smesso di “Balla sulle Punte” come cita il titolo del suo singolo, brano con cui ha vinto la quinta edizione del “CampusBand Musica & Matematica”.

“Balla sulle Punte” è una pagina di diario che Carlotta mette in musica. Un dialogo allo specchio tra la giovane ragazza di oggi e la bambina di allora. Quella bambina che ieri come oggi sogna ancora ed è ora pronta per diventare una vera e propria stella nel firmamento della musica italiana.

Video-intervista