Coronavirus: ci si avvicina ai 340 mila casi di contagio nel mondo

La pandemia di coronavirus continua a far salire il numero di contagiati e vittime in tutto il mondo. Ed il nuovo bollettino condiviso dalla Johns Hopkins University parla chiaro, ormai siamo vicini a superare i 340 mila casi di persone contagiate dal Covid-19. Parliamo precisamente di 339,259 casi registrati in tutto il mondo.

Il numero di decessi sale invece a 14,706 mentre in tutto sono 98,834 le persone guarite. Rispetto ai dati di qualche giorno fa, possiamo notare come in soli 3 giorni il numero di persone infette in tutto il mondo sia aumentato di quasi 100 mila unità. I decessi sono invece saliti di circa 4000 casi e le guarigioni sono invece aumentate a più di 10,000 casi.

Coronavirus: i nuovi dati dal resto del mondo

Stando agli ultimi dati condivisi dal Primo Ministro russo Mikhail Mishustin, il paese ha registrato un totale di 438 casi di persone infette dal coronavirus. Al momento invece non sappiamo il numero preciso dei decessi, situazione differente per le guarigioni, che sono salite a 17.

“in Russia la situazione non è così grave come in altri paesi, soprattutto in Europa. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 71 casi e 17 persone si sono riprese: un totale di 438 persone sono state contagiate” sono state le parole del Primo Ministro russo.

Numeri che aumentano esponenzialmente in Spagna. Il paese sta per superare la quota dei 30,000 contagiati, parliamo infatti di 29.909 nuovi casi registrati. Il numero dei decessi ha invece superato le 1800 unità, con 1813 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Infine, 2575 è il numero che riguarda le guarigioni.

La situazione sta peggiorando anche in Africa, dove ormai sono stati colpiti 43 paesi su 54. Nonostante ciò, fortunatamente il numero di contagiati non è ancora così elevato, si parla infatti di 1436 persone che hanno contratto il Covid-19. Sono invece 46 i decessi causati dal virus.