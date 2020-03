Coronavirus: Hong Kong chiuderà le sue porte ai non residenti

Anche Hong Kong mette in campo misure più dure per contrastare il coronavirus.

Anche Hong Kong si organizza e mette in campo nuove misure per contrastare la pandemia di coronavirus. Nonostante i numeri nel paese non abbiano ancora raggiunto cifre molto alte, la governatrice Carrie Lam ha annunciato l’arrivo di una nuova restrizione. Si tratta quindi di una sorta di precauzione per evitare che la situazione peggiori.

In sintesi, a breve i non residenti di Hong Kong non potranno più accedere nel paese. Una misura che però non è già entrata in vigore, il blocco diventerà effettivo alla mezzanotte del 25 marzo. “dalla mezzanotte del 25 marzo tutti i non residenti di Hong Kong che arrivano con voli dall’estero non saranno ammessi in città” sono state le parole di Carrie Lam”.

La governatrice di Hong Kong ha anche spiegato che questo blocco resterà attivo per almeno due settimane. Ciò lascia intendere che, se la situazione lo richiederà, questa misura potrebbe essere estesa. In ogni caso è molto probabile che il divieto durerà più di due settimane.

Coronavirus in Hong Kong: i dati aggiornati

Stando agli ultimi dati condivisi dalla Johns Hopkins University, Hong Kong conta 317 persone infette dal coronavirus. I morti al momento sono fortunatamente pochi, parliamo soltanto di 4 casi registrati. Infine, sono invece 100 i pazienti che sono guariti dopo essere stati colpiti dal Covid-19.

Probabilmente il governo di Hong Kong ha preso questa decisione anche per evitare la situazione della Cina. Ormai da diversi giorni si è visto come nel paese non ci siano più casi interni di coronavirus. I dati dimostrano che La maggior parte degli infetti provengono tutti dall’esterno del paese.

In ogni caso bisognerà comunque aspettare per vedere che effetti avrà questa decisione in Hong Kong. I prossimi bollettini condivisi dalla Johns Hopkins University saranno necessari per capire se questa misura avrà dei risultati positivi oppure no.