Coronavirus: tutti i 50 stati degli USA colpiti dal virus

Ormai la pandemia di coronavirus ha preso d’assalto anche gli USA. Tutti i 50 stati sono stati colpiti dal Covid-19. La conferma è arrivata da Jim Justice, il governatore del West Virginia, confermando che anche il suo stato ha registrato il primo caso. Fino a martedì, in questa zona degli Stati Uniti il virus era assente.

“sapevamo che sarebbe arrivato ed eravamo preparati. Dovremmo cercare di vivere al meglio le nostre vite e non lasciarci prendere dal panico. Non dovremmo aver paura, dovremmo cercare di essere intelligenti” è stato il messaggio che il governatore del West Virginia ha scritto su Twitter.

Coronavirus negli USA: i dati più recenti

Stando all’ultimo bollettino condiviso dagli Stati Uniti, i casi di persone infette sono in tutto 6496. I decessi sono saliti a 114, mentre i guariti si assestano intorno alle 17 persone. Al momento è lo stato di Washington quello più duramente colpito dal coronavirus. Nel dettaglio, parliamo di 55 decessi. New York deve invece fare i conti con 16 decessi, seguiti dai 13 della California.

Una situazione critica che la popolazione ha già in un certo senso avvertito. Stando ai vari resoconti di cittadini e giornalisti, New York è praticamente diventata una città spettrale. Chiusi i bar, i ristornati e le caffetterie, si possono solo utilizzare i servizi d’asporto. Stando alle testimonianze, qualcuno esce ancora, ma parliamo di pochi individui.

Nonostante la situazione, nel paese non si sono fermate le primarie Democratiche. Il voto in Florida è avvenuto normalmente ed ha praticamente incoronato Joe Biden come prossimo avversario di Donald Trump. L’ex vice presidente ha ottenuto delle schiaccianti vittorie non solo in Florida, ma anche in Arizona ed Illinois. Il suo vantaggio nei confronti dell’avversario Bernie Sanders diventa così praticamente incolmabile.

Stando ai sondaggi, secondo la popolazione Biden risulta “più affidabile” nel gestire la delicata e complicata situazione causata dal coronavirus.