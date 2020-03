Festa in piscina si trasforma in tragedia: morto il marito dell’influencer

Festa in piscina finita in tragedia, ecco cosa è successo a casa dell'influencer

Il party per i 29 anni dell’influencer russa Ekaterina Didenko si è trasformata in una tragedia, con tre morti durante la sua festa a Mosca. I decessi sono stati provocati dal ghiaccio secco gettato in piscina, che inoltre è stato responsabile di altri sei invitati ricoverati in terapia intensiva. Ad aver avuto la peggio sono stati Natalia Monakova e Yuri Alferov, entrambi di 25 anni, e il marito di Ekaterina, il 32enne Valentin Didenko.

Cosa è successo durante la festa

Ma che cosa è successo precisamente? Il ghiaccio secco, mescolandosi con l’acqua della piscina, avrebbe provocato un eccesso di anidride carbonica che ha avvelenato le persone. Proprio il marito dell’influencer avrebbe gettato ben 25kg di ghiaccio secco nella piscina per stupire i presenti con degli effetti visivi. L’uomo è stato portato in ospedale e dopo un po’ è deceduto, mentre gli altri due invitati sono morti sul colpo.

Il ghiaccio secco infatti non è nient’altro che anidride carbonica congelata, che rilascia vapore a contatto con l’acqua, in grado di aumentare il livello di anidride carbonica nel sangue se rilasciato in luoghi scarsamente ventilati.

Altri ospiti dell’influencer hanno riportato ustioni chimiche e la festeggiata, inizialmente dichiarata morta dai media, è ricoverata anche lei in terapia intensiva ed ha rassicurato i suoi followers sul suo stato di salute pubblicando un video in lacrime. Inoltre ha aggiunto che suo marito e il padre dei suoi due figli è deceduto. «Valya non è più con noi. Non ho pianto ieri e oggi sono esplosa. Ho pensato che non fosse vero, è stato un incubo»

Ciò che stupisce dell’accaduto, è che la donna è una farmacista altamente qualificata, pertanto sembra assurdo che non conoscesse effettivamente tali reazioni chimiche. Proprio sul suo profilo, infatti, la Didenko forniva consigli medicinali ad uso domestico.

