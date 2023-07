Guterres invita Mosca a prolungare accordo sul grano

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha inviato una lettera al presidente russo Vladimir Putin lo scorso 11 luglio proponendogli una strada da seguire per l’attuazione dell’accordo sul grano con la Turchia. Lo ha detto riferito ai giornalisti il ​​portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric come riferisce la Tass.

“L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli che incidono sulle transazioni finanziarie attraverso la Banca agricola russa, una delle principali preoccupazioni espresse dalla Federazione Russa, e contemporaneamente consentire il flusso continuo di grano ucraino attraverso il Mar Nero“, ha affermato.

- Advertisement -

Lo scorso 18 maggio tale accordo era stato prorogato fino al 17 luglio, al momento tuttavia non vi sono i presupposti per prolungarlo ulteriormente. Mosca aveva lamentato che i paesi che avrebbero bisogno del grano (quindi Etiopia, Kenya, Somalia, Afghanistan, Yemen ecc.) “ricevono non più del 3%” dei 30 milioni di tonnellate di grano ucraino scontrandosi con l’Unione Europea la quale, per bocca di Peter Stano, portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, aveva affermato che le accuse mosse dalla Russia erano bugie legate alla “campagna illegale contro l’Ucraina“.

L’accordo vorrebbe essere prolungato anche dall’altro paese interessato, la Turchia, come ha ribadito il presidente Recep Tayyp Erdogan durante i colloqui avuti ad Ankara con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.