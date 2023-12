Israele nel cuore di Khan Younis: la guerra si sposta verso Sud

Le operazioni di terra israeliane si stanno spostando sempre più verso sud a seguito dell’impossibilità di prolungare la tregua armata cominciata la settimana scorsa. Carri armati israeliani sono sempre più nelle vicinanze della più grande e popolosa città del sud della Striscia, ossia Khan Younis, dopo aver attraversato la strada Salah al-Din, la quale collega il nord con il sud dell’enclave.

La città veniva considerata dalle stesse IDF come area sicura e pronta a raccogliere i rifugiati del nord: gli ultimi attacchi israeliani dimostrano che, in questo momento, nessuna area può considerarsi esente dagli attacchi. Lo conferma anche Martin Griffiths, sottosegretario ONU agli Affari Umanitari, che su X scrive che “i civili sono costretti a fare una scelta impossibile” dato che “nessun luogo è al sicuro. Riferendosi all’operazione verso il sud della Striscia, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha invece specificato che “le IDF hanno cominciato a lavorare verso sud” e che “la sorte dei terroristi sarà la stessa di quelli del nord, se non peggiore”.

Pochi giorni fa l’esercito israeliano ha pubblicato sul suo sito una mappa in arabo in cui indicava le zone di evacuazione. Poco prima di cominciare ad attaccare Khan Younis, le IDF avevano consigliato ai civili di spostarsi o verso la costa o più sud, verso il valico di Rafah, sempre più sotto pressione per via dell’afflusso continuo di persona in fuga dai bombardamenti.

Lunedì la mappa è stata aggiornata con tre linee che indicano verso sud, riferisce Al Jaazera, che tuttavia specifica che tali informazioni non siano state potuto essere recepite dai civili di Gaza a causa dell’ennesimo blocco della rete internet, come ha riferito stamane Palestine Telecommunications Company (Paltel), una delle più grandi società palestinesi che si occupa delle telecomunicazioni all’interno della Striscia di Gaza.