Netanyahu: “raggiunti successi impressionanti, siamo a Gaza”

Il presidente israeliano è intervenuto direttamente e ha parlato ai propri soldati per rendere conto rispetto all’operazione attualmente in corso nella Striscia di Gaza.

“Abbiamo avuto risultati impressionanti che hanno generato successi e abbiamo superato la periferia di Gaza City. Stiamo avanzando“, ha detto Bibi Netanyahu.

Ma non è tutto, secondo il presidente israeliano l’esercito ha avuto anche perdite dolorose ma come riferito da uno dei combattenti impegnati nell’operazione “niente ci fermerà”.

Il presidente israeliano ha rivolto una parte del discorso ai civili palestinesi che attualmente si trovano nel nord della Striscia di Gaza, facendo appello alle persone non coinvolte ad uscire e andare a sud, perché Israele non si fermerà e raggiungerà l’obiettivo di eliminare i terroristi di Hamas.

Successivamente, durante una conferenza stampa, Netanyahu ha aggiunto che il suo governo non ha preso alcuna decisione sul trasferimento di carburante a Gaza e che Israele sta fornendo aiuti umanitari come cibo e acqua.

Per quanto riguarda il carburante potrebbe servire a tenere attivi i generatori degli ospedali di Gaza, Netanyahu ha fatto sapere che “Non abbiamo preso alcuna decisione in merito al trasferimento di carburante. Non ho ancora scelto e il gabinetto di guerra non ha autorizzato alcuna decisione“.

Intanto la Mezzaluna rossa ha accusato l’esercito israeliano di aver bombardato nei pressi dell’ospedale di Al-Quds, anche se non si hanno ancora conferme in merito.