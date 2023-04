Pancia piatta? Basta fare questo per un risultato straordinario e velocissimo

La prova costume è dietro l’angolo? Come affrontare questo temuto momento? Solitamente si ricorre ad allenamenti intensivi e estenuanti e diete particolarmente drastiche ma non sempre in breve tempo si ottengono risultati soddisfacenti. Eppure esiste un metodo per ottenere una pancia piatta in poco tempo.

Basta seguire qualche piccola accortezza e il risultata è straordinario. I consigli sono stati suggeriti da Jill Cooper, una rinomata personal trainer nota anche in tv per i suoi allenamenti. Cooper è convinta che il segreto per perdere peso e anche diminuire la pancia è quello d’affidarsi alla camminata veloce che può essere realizzata anche all’aria aperta oppure in palestra sul tapis roulant.

La camminata veloce permette di rafforzare la muscolatura, consumare calorie e intensificare l’ossigenazione.

Come ottenere i risultati

Per avere dei risultati certi è necessario svolgerla almeno tre volte a settimana per 30 minuti. Occorre mantenere la postura diritta e seguire un ritmo costante che tenga conto anche del battito cardiaco. Durante l’allenamento è possibile bere e reintegrare i liquidi persi.

Camminata veloce: facile e efficace per avere una pancia piatta

Per la nota personal trainer Jill Cooper avere una pancia piatta dopo i 50 anni è facile. E’ necessario praticare la camminata veloce, piacevole in questo periodo dove il clima è favorevole a stare all’aperto, e si potranno ottenere dei risultati sorprendenti.

Mai più sport intensi e allenamenti faticosi, per stare in forma senza stress basta fare una passeggiata di circa 30 minuti a passo sostenuto dalle 3 alle 5 volte a settimana. Vedrete ne rimarrete estasiati e non potrete più farne a meno. Seguite il consiglio dell’esperta Jill Cooper.