Il piano di Boris Johnson contro il coronavirus: la quarantena dei 70enni

A quanto pare la lotta di Boris Johnson contro il coronavirus ha inizio. Il governo sarebbe intenzionato a mettere in quarantena temporanea tutti gli ultra 70enni del Regno Unito. Una notizia che è stata data da Robert Peston di ITV, uno dei giornalisti più famosi del paese. A quanto pare, questo isolamento riguarderebbe tutti, anche coloro che non mostrano sintomi riconducibili al virus. Mentre la durata della quarantena si aggira intorno ai 4 mesi.

Stando alle prime indiscrezioni, sembra che Johnson sia pronto a dare il via ad una sorta di fase due. Dopo aver praticamente ignorato il Covid-19, il primo ministro inglese ed il governo potrebbero essere pronti ad entrare in campo. Il piano sarebbe il seguente: isolare gli anziani per proteggere la loro salute. Solo quando la maggioranza della popolazione avrà contratto il virus, per poi guarire e diventarne immune, questa quarantena avrà fine. Situazione teorica, visto che quanto dichiarato da Johnson non ha riscontri scientifici.

Boris Johnson contro il Coronavirus: le altre misure

Ma il governo ha in mente anche altre misure per contrastare la pandemia di coronavirus. A quanto pare Johnson non esclude la chiusura dei pub e dei ristoranti in dieci giorni. Gli hotel verranno chiusi ed utilizzati come ospedali di fortuna. Anche le scuole resteranno vuote per qualche settimana.

Sembra però che queste regolamentazioni verranno adottate solo in seguito. La priorità riguarda, al momento, l’isolamento degli ultra 70enni mentre la popolazione contrae il Coronavirus. Si tratta però di una scelta rischiosa e che, a quanto pare, potrebbe avere delle ripercussioni anche per gli altri stati, Italia inclusa.

La Regina abbandona Buckingham Palace

Nel frattempo, nella serata di ieri, la Regina ha abbandonato a sorpresa la sua dimora, Buckingham Palace. Stando alle spiegazioni ufficiali, Elisabetta II non è stata contagiata dal virus. Si tratta solo di una misura di sicurezza. I suoi assistenti temevano infatti che, tra i molti dipendenti che ospita la residenza, qualcuno potesse aver già contratto il coronavirus.

Al momento sia la Regina che il marito Filippo sono stati trasferiti nella tenuta di Winsdor, luogo considerato più tranquillo e meno affollato. Inoltre, la coppia potrebbe essere messa in quarantena precauzionale.