Stasera la Super Luna Rosa, gli orari per vederla in Italia

Stasera tutti a guardale il cielo. Dopo gennaio e marzo è in arrivo la terza Super Luna del 2020 uno spettacolo tutto da ammirare. La Superluna rosa sarà la più grande e la migliore dell’anno.

Quando si verifica la Super luna Rosa?

Una Superluna si verifica quando la luna passa più vicina alla Terra nella sua orbita ellittica mentre è nella fase di plenilunio. Sembrerà così leggermente più grande (7%) e più luminosa (15%) del solito. La luna si troverà a circa 356.907km dalla Terra più vicino rispetto alle precedenti superlune e anche della prossima che avverrà il 7 maggio.

Nell’ultima Superluna, quella accaduta il 9 marzo, la distanza fu maggiore, di 357.122km.

Perchè viene chiamata Luna Rosa

Nonostante il nome, la Superluna rosa non avrà questo colore. I nomi che vengono conferiti alle lune piene dell’anno risalgono ai racconti di folklore e alle antiche tradizioni. Molti dei nomi utilizzati, come Luna Rosa, sono stati adottati dai coloni europei partendo dalle tradizioni degli indigeni americani. I nomi adottati aiutavano a tenere traccia del tempo e riflettevano i cambiamenti stagionali nel paesaggio e nella fauna.

La Luna rosa deve il suo nome ad un tipo di fiore rosa che sboccia intorno all’inizio della primavera in Nord America. La luna rosa serviva infatti ad annunciare la primavera dopo il rigido inverno. Quest’anno la Super Luna Rosa arriva in un momento di estrema difficoltà per il mondo: nel 2020, potrebbe diventare anche il simbolo della rinascita dell’umanità nella lotta contro il Coronavirus.

Come guardare la super luna e gli orari in Italia

I migliori momenti per ammirare la Superluna rosa sono il sorgere e il tramonto della luna perché sembrerà più grande. Per osservarla nel migliore dei modi l’unica condizione è che il cielo sia sereno, sembra che stasera ci siano buone opportunità in quanto il cielo come dicono gli esperti dovrebbe essere sereno e senza nuvole. Spettacolo quindi garantito per tutta l’Italia dalle 20:26 circa del 7 sera, orario del sorgere, fino alle 07:16 circa del mattino dell’8 aprile.