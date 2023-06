Ucraina, Mosca respinge attacco ucraino a Donetsk. Due droni precipitano a Kaluga

Le forze armate ucraine non sono riuscite a raggiungere il successo in un’offensiva su larga scala su cinque settori del fronte nell’area meridionale di Donetsk. Lo ha detto il portavoce ufficiale del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov.

“L’avversario ha lanciato un’offensiva su larga scala dalla mattina del 4 giugno su cinque settori del fronte nell’area sud di Donetsk mettendo in azione la 23a e la 31a brigata meccanizzata dalle riserve strategiche delle forze armate ucraine con il supporto di altre unità militari e squadre“, ha detto il portavoce. “L’obiettivo dell’esercito ucraino era quello di sfondare la nostra difesa nel settore del fronte più vulnerabile”, ha osservato Konashenkov nel bollettino.

Da parte di Kiev invece emergono certezze circa la conduzione di una serie di “azioni offensive” in alcuni settori del fronte, tra cui quello delicato di Donetsk. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino che afferma inoltre che l’esercito ha guadagnato terreno nei pressi di Bakhmut, recentemente conquistata dai russi dopo mesi di combattimento.

In Russia, oltre la regione di Belgorod, è stata attaccata anche la regione di Kaluga: sull’autostrada M3 sarebbero caduti due droni ucraini. Il governatore di Kaluga Vladislav Shapsha ha confermato che i velivoli non sono esplosi e non hanno provocato danni.