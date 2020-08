Unghie più lunghe e resistenti: rimedi naturali e consigli

Avere delle unghie lunghe e resistenti è il sogno di tutte, purtroppo può essere ostacolato da una quantità innumerevole di fattori. Gli ostacoli che possono danneggiare e spezzare le unghie sono sempre presenti, in ogni istante nell’arco della giornata. Tocca a noi individuarli, capire quali sono e come evitarli. Dopo aver individuato quali sono i comportamenti da evitare, possiamo puntare a curare le unghie e renderle sane e forti. Ecco di seguito gli errori più comuni eche bisogna evitare per una crescita naturale e sana:

Mangiare le pellicine delle dita per il nervosismo, distrazione o vizio

Applicare una quantità di prodotti e non toglierli, come ad esempio l’uso di smalti, prodotti acrilici o i gel

Non utilizzare i guanti, è sempre consigliabile farlo

Non avere cura delle proprie mani con prodotti specifici e nutrienti

Utilizzare prodotti sbagliati

Dopo aver corretto o eliminato completamente i comportamenti errati, si può tranquillamente puntare a migliorare la situazione. Andiamo a vedere, in questo caso, quali sono i rimedi naturali utili per la cura delle mani e per ottenere delle unghie più lunghe e resistenti.

Rimedi naturali da applicare

In natura gli ingredienti sono infiniti, e molti donano benefici e risultati ottimi per il nostro corpo. In particolare, per ottenere delle unghie più lunghe e resistenti, si può optare per vari prodotti naturali. Scopriamo quali sono.

Succo di limone. Il primo ingrediente su cui contare è proprio il limone. Per utilizzare questo metodo, bisogna immergere le dita all’interno di una bacinella di acqua con alcune fette di limone e ghiaccio. In alternativa, può essere semplicemente utilizzato anche il succo di limone da applicare sulle dita, e massaggiare.

Il primo ingrediente su cui contare è proprio il limone. Per utilizzare questo metodo, bisogna immergere le dita all’interno di una bacinella di e ghiaccio. In alternativa, può essere semplicemente utilizzato anche il da applicare sulle dita, e massaggiare. Olio d’oliva. L’olio d’oliva è un ingrediente molto comune e presente in cucina, e inoltre, è un prodotto molto valido per la crescita di cheratina. Per utilizzare questo prodotto, è necessario strofinare delle gocce d’olio sulle unghie fino al totale assorbimento. Magari tramite l’utilizzo di un batuffolo di cotone, imbevuto e strofinato con delicatezza sulle dita. L’olio d’oliva aiuta a rinforzare le unghie e impedisce loro di spezzarsi. E’ consigliato utilizzare questo prodotto tutte le sere prima di andare a dormire. I risultati saranno subito visibili.

L’olio d’oliva è un ingrediente molto comune e presente in cucina, e inoltre, è un prodotto molto valido per la crescita di Per utilizzare questo prodotto, è necessario strofinare delle gocce d’olio sulle unghie fino al totale assorbimento. Magari tramite l’utilizzo di un batuffolo di cotone, imbevuto e strofinato con delicatezza sulle dita. L’olio d’oliva aiuta a e impedisce loro di spezzarsi. E’ consigliato utilizzare questo prodotto tutte le sere prima di andare a dormire. I risultati saranno subito visibili. Aglio. L’aglio si è rivelato un ottimo alleato per le unghie. E’ necessario strofinarlo fresco su queste ultime per alcuni minuti. L’acido fitico che questo ingrediente contiene, rilascerà sulle unghie la vitamina B7. Una vitamina essenziale e preposta per lo sviluppo naturale di unghie e capelli.

L’aglio si è rivelato un ottimo alleato per le unghie. E’ necessario strofinarlo su queste ultime per alcuni minuti. L’acido fitico che questo ingrediente contiene, rilascerà sulle unghie la vitamina B7. Una vitamina essenziale e preposta per lo sviluppo naturale di unghie e capelli. Aloe vera in gel. Questo ingrediente può essere acquistato in farmacia, o in alternativa può essere estratto dalle foglie della pianta di Aloe . Il gel dovrà essere applicato sulle dita una o due volte al giorno. Col tempo, diventeranno più resistenti e lucide.

Questo ingrediente può essere acquistato in farmacia, o in alternativa può essere estratto dalle foglie della pianta di . Il gel dovrà essere applicato sulle dita una o due volte al giorno. Col tempo, diventeranno più resistenti e lucide. Olio di ricino. L’olio di ricino è perfetto per le nostre unghie. E’ necessario applicarlo più volte durante il giorno, lasciandolo agire per una manciata di minuti affinché faccia effetto.

Un classico ‘’rimedio della nonna’’ per le unghie:

Composto di bicarbonato di sodio, olio e limone

Questa miscela è un classico ”rimedio della nonna” da poter applicare sulle mani. Con l’aiuto di questi tre semplici ingredienti, si formerà un utile ed efficiente miscuglio che farà da elisir per le unghie. Basterà semplicemente mescolare i tre prodotti elencati e applicarli.

Bisogna lasciar agire il composto per cinque minuti in totale, prima di sciacquare le mani per bene. Con una sola applicazione al giorno, diventeranno più resistenti, sane e belle da vedere.

Consigli utili sul come avere unghie più lunghe e resistenti

Un ottimo suggerimento contro le unghie fragili e deboli, è sicuramente la giusta cura quotidiana. Andiamo a scoprire alcuni utili consigli.