Coronavirus: moglie di Trudeau positiva, premier in isolamento

Sophie Grégoire Trudeau, moglie del premier canadese, è risultata positiva al Coronavirus. Un annuncio che arriva direttamente da Justin Trudeau tramite un messaggio su Twitter. “sfortunatamente, i risultati del test di Sophie al Covid-19 sono positivi. Per questo resterà in quarantena al momento. I suoi sintomi sono lievi, si sta curando e seguendo le raccomandazioni del nostro medico” ha scritto il primo ministro del Canada.

Justin Trudeau diventa il primo leader in auto-isolamento

In un messaggio successivo, il premier canadese annuncia anche che, come consigliato dal medico, si metterà in auto-isolamento. “io sto bene, al momento non mostro alcun sintomo del virus. Tuttavia, anche io mi terrò a quanto raccomandato dal medico e rimarrò in auto-isolamento per ora. Come ho fatto oggi, continuerò a lavorare da casa, presenziando a riunioni via video e teleconferenza” ha scritto.

L’ufficio stampa del primo ministro del Canada sottolinea invece che, al momento, Trudeau non è stato sottoposto al tampone. Il motivo? Il premier non presenta fortunatamente nessun sintomo legato al virus. Nonostante la situazione, il governo ha rivelato che nelle prossime ore si organizzerà con i leader territoriali per coordinarsi sulla lotta contro il Coronavirus. Infine, è stato raccomandato a tutti i cittadini di seguire i consigli delle autorità mediche.

Coronavirus, politici e VIP: le altre vittime

Non è la prima volta che il Covid-19 colpisce delle personalità importanti. In Italia è toccato ad esempio al segretario del PD, Nicola Zingaretti. Anche altri politici hanno in seguito contratto il virus. Nonostante ciò, fortunatamente non sembrano essersi registrati dei casi gravi.

La stessa sorte è toccata anche ad alcuni giocatori di calcio della Serie A, come Daniele Rugani, il difensore della Juventus.

Dall’estero invece arriva la notizia che sia Tom Hanks che la moglie sono risultati positivi al test. Sono i primi attori ad aver contratto il virus.