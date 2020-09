Desideri i capelli lisci? Prova questo ingrediente

Capelli più lisci senza ricorrere dal parrucchiere ogni volta? Scopri gli ingredienti per realizzare una maschera perfetta per una piega fai da te

E’ il desiderio di molte donne quello d’avere un’acconciatura sempre ordinata e composta, cosa facile da ottenere nel caso di capelli lisci facili da gestire anche in casa e più complicata negli altri casi. E’ frequente per chi ha una chioma riccia e crespa o anche solo mossa andare dal parrucchiere più volte a settimana e far ricorso a phon e piastre per lisciare i propri capelli e gestirli meglio nella quotidianità.

Oggi si possono avere capelli lisci senza andare dal parrucchiere, facendo ricorso ad un’ingrediente che è possibile utilizzare anche in casa.

Il segreto per capelli lisci

Il segreto per avere capelli lisci e mai più indisciplinati è l’olio di cocco, da applicare dopo lo shampoo. L’olio di cocco renderà la vostra chioma morbida e idratata, donando ai capelli un aspetto sano e forte.

Capelli più lisci? Realizza la maschera anticrespo

E’ possibile realizzare una maschera a base d’olio di cocco, succo di limone, fecola di mais e olio d’oliva tutti ingredienti in grado d’avere degli effetti magici sui capelli rendendoli morbidi, lucenti e ovviamente facilitando la piega.

Per ottenere capelli più lisci fai da te è dunque consigliabile applicare il composto suggerito. La maschera è realizzata con tutti ingredienti naturali di facile reperibilità e rispettando le varie quantità si realizza un vero e proprio prodotto di bellezza per i propri capelli ad un costo decisamente economico.

3 cucchiai di fecola di mais, 1 bicchiere di olio di cocco, 4 cucchiai di succo di limone appena spremuto e 2 cucchiai di olio d’oliva.

Il composto andrà tenuto in testa per circa un’ora, dopo di che i capelli saranno pronti per la piega che non potrà che essere di un liscio perfetto: non resta che provare!